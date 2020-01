REGARDER: Rafael Nadal gagne des coeurs en embrassant une Ball Girl à l’Open d’Australie 2020

Dans un moment réconfortant, le numéro un mondial Rafael Nadal a proposé un geste aimable pour réconforter une fille de ballon avec un baiser après l’avoir frappée à la tête lors de sa victoire au deuxième tour contre Federico Delbonis à l’Open d’Australie 2020.

Le vice-champion en titre a décroché une victoire de 6-3, 7-6 (4) et 6-1 sur Federico Delbonis et a réservé une place au troisième tour à Melbourne.

Rafael Nadal offre son bandana à l’enfant du ballon

Dans le cinquième match du troisième set, Nadal a attrapé une fille du ballon avec un coup de fond involontaire sur un long service de Delbonis. Cependant, le champion du Grand Chelem à 19 reprises a compensé son tir mal placé alors qu’il se précipitait pour vérifier qu’elle allait bien et lui donna un doux baiser sur la joue.

Il y avait une grande série d’applaudissements de la foule à la Rod Laver Arena quand elle était de retour aux affaires le point suivant.

Après avoir terminé le match, Nadal a serré la main de Delbonis – avant de vérifier à nouveau la fille du ballon, lui donnant son bandana avec des excuses.

“Elle est super courageuse”: Nadal

«Pour elle (la fille du ballon), ce n’était pas un bon moment. Elle est super courageuse. Le ballon était droit sur sa tête », a déclaré Nadal.

«Je ne suis pas du tout inquiet. Probablement après 15 ans, elle ne se soucie pas beaucoup », a déclaré la majorquine à propos de sa femme Xisca Perello.

«C’était une fille super courageuse. Ce fut l’un des moments les plus effrayants lorsque le ballon la frappa à la tête. Je me souviens d’un moment à Wimbledon il y a de nombreuses années, donc je suis content qu’elle va bien », a-t-il conclu.

Le joueur de 33 ans a également reçu le Stefan Edberg Sportsmanship Award lors des ATP Awards 2019. Il a reçu le prix pour une deuxième année consécutive et une troisième fois au total pour son fair-play, son professionnalisme et son intégrité sur et hors du terrain au cours de l’année civile.

«C’est la première fois que je joue le soir ici, dans des conditions différentes. Match difficile, j’ai perdu beaucoup d’opportunités sur les points d’arrêt. Mais j’ai trouvé un moyen de gagner le deuxième set et j’ai joué plus détendu dans le troisième », a-t-il déclaré lors de l’entretien sur le terrain après le match.

La tête de série n ° 1 affrontera ensuite son compatriote et la tête de série n ° 27 Pablo Carreno Busta au troisième tour de l’Open d’Australie 2020.