REGARDER: Rafael Nadal montre ses talents de cuisinier dans une nouvelle vidéo

Le numéro 2 mondial Rafael Nadal est la dernière star du tennis à essayer une compétence différente au milieu du verrouillage du Coronavirus. L’Espagnol a mis en ligne une histoire Instagram qui lui montrait enfiler un tablier!

Oui, Rafa a décidé de cuisiner de la nourriture pour sa famille car il a beaucoup de temps entre ses mains. Le Majorquin avait l’air très à l’aise avec son nouveau rôle. En fait, Rafa a profité de l’occasion pour dire au monde qu’il restait chez lui.

Évidemment, cela signifie que ses fans doivent également rester à la maison. Avec le monde verrouillé, toutes les célébrités ont exhorté les gens à suivre les instructions de quarantaine. Rafa, en particulier, a utilisé son compte sur les réseaux sociaux à cette fin.

Rafael Nadal exhorte les gens à rester chez eux

Rafa s’est rendu sur les réseaux sociaux samedi pour envoyer un beau message. L’Espagnol a exhorté tout le monde à être un combattant et à rester à la maison. Cependant, surtout, son cœur est allé à tout le personnel de santé et au gouvernement qui ont travaillé sans relâche pour contenir la pandémie.

En fait, il les a étiquetés comme des héros et a exhorté les gens à leur envoyer leur appréciation. Ce sont des moments difficiles et l’Espagne a beaucoup souffert de la pandémie de coronavirus. Malheureusement, le pays a déjà perdu 2696 personnes à cause du coronavirus.

Cependant, le nombre continue d’augmenter et il ne semble pas qu’ils vont ralentir. Lorsque les choses sont tellement hors de notre contrôle, nous ne pouvons faire que les choses qui sont entre nos mains. À l’heure actuelle, rester à la maison et prendre ses distances avec la société est le plus grand service national que l’on puisse offrir.

Par conséquent, des stars comme Rafael Nadal jouent un rôle crucial. Grâce à leur formidable soutien de masse, ils peuvent encourager les gens à suivre leur exemple. Juste cette petite vidéo de Rafa cuisinant gaiement va un long chemin pour envoyer un message puissant.

Suivons tous l’exemple et restons à la maison pour contrôler la parodie.