REGARDER: Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic envoient un message à Caroline Wozniacki

Alors que Caroline Wozniacki a disputé le dernier match de sa carrière à l’Open d’Australie 2020, le monde du tennis a fait ses adieux à une fine joueuse qui accepte sa carrière de joueuse.

Parmi les nombreux autres adieux à Wozniacki, il y avait le big-3 de l’ATP-Roger Federer, Novak Djokovic et Rafael Nadal. Dans une vidéo obtenue de WTA sur Twitter, les trois ont partagé leurs messages d’adieu à l’ancien n ° 1 mondial.

«Vous êtes une personne fantastique, vous avez tant fait pour le tennis. Votre contribution est très positive pour le jeu et le jeu vous manquera certainement », a déclaré Djokovic.

«Je vous souhaite, ainsi qu’à votre mari, David (Lee), une vie merveilleuse. Avec un peu de chance, les enfants aussi. J’espère vous voir venir nous regarder jouer et vous amuser. »

“Caro, je ne sais pas comment te dire au revoir.”

“Merci pour tout ce que vous avez fait pour le tennis.”

Une émotion de Caroline Wozniacki adieu

Lorsque le match contre Ons Jabeur a pris fin, Wozniacki s’est assis à côté du terrain en ressentant l’instant tandis que Jabeur a fait l’éloge du Danois et la foule a applaudi. Enfin, quand ce fut au tour de Wozniacki de parler, des larmes coulèrent alors qu’elle remerciait tout le monde pour son soutien.

“Je voudrais remercier les fans, le soutien que nous ressentons sur le terrain est vraiment incroyable. De plus, le soutien que ma famille m’a apporté, et en particulier mon père, qui m’a coaché ​​pendant toutes ces années », a-t-elle déclaré en pleurant mais heureuse. “Je ne pleure généralement pas, désolé, ce sont les moments spéciaux dont je me souviendrai. C’est vraiment incroyable, une super balade. Je suis vraiment heureux, cependant, je suis prêt pour le prochain chapitre. “

Le match s’est terminé avec un score de 7-5, 3-6, 7-5 lorsque le coup droit de Wozniacki a mal tourné.

«Je pense qu’il était juste que ma carrière se termine avec un trois-setter, un grinder et que je termine ma carrière avec une erreur de coup droit. Ce sont les choses pour lesquelles j’ai travaillé toute ma carrière », a déclaré Wozniacki avec un sourire.