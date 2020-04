REGARDER: Roger Federer devient nostalgique pendant la quarantaine

Roger Federer a constamment mis à jour ses fans sur sa routine à la maison. Bien que nous soyons extrêmement malchanceux de ne pas le voir en action sur le court de tennis dans ce qui pourrait être certains de ses derniers jours, Federer assure que nous le voyons pratiquer son art chez lui.

Il y a quelques jours, il a mis en ligne une vidéo tout en jouant des coups de feu effrontés. Roger a de nouveau mis en ligne une vidéo via son compte Twitter. Cette fois, le maestro suisse nous ramènerait à sa routine d’enfance.

Parallèlement à cela, il avait également un message important pour ses fans. Voyons ce que Federer a à dire.

Qu’a dit Roger Federer?

Un autre aperçu de la routine de pratique à domicile 🧤🧣🎾👊

J’espère que tout le monde est en sécurité et en bonne santé. Reste positif. Reste actif. Soutenez-vous les uns les autres. Nous passerons à travers cela ensemble🙏 #stayhome pic.twitter.com/ZVqMZ2ZpXc

– Roger Federer (@rogerfederer) 2 avril 2020

Federer a été vu faire la routine d’entraînement qu’il faisait quand il était petit. Il a reconnu qu’il était en voyage nostalgique en frappant la balle de tennis contre le mur fixe. Cependant, il avait également un petit message pour ses fans –

“Hé les gars, je voulais juste vous montrer un peu comment je pratique à la maison. Encore une fois, contre le mur, comme autrefois. Rester actif à la maison, très important pour le moment. Peut-être même travailler de temps en temps sur les coups de pioche. Mais sérieusement maintenant, je pense qu’il est très important, plus important que jamais d’écouter le gouvernement local. Vous savez que nous nous adaptons à la nouvelle situation. Et nous faisons de notre mieux. Je continuerai de pratiquer en attendant. Peut-être aller courir plus tard et jouer contre le mur comme dans les temps anciens. »

Roger Federer n’a pour l’instant qu’un seul but en tête. Il souhaite allonger au maximum sa carrière. En raison de la pandémie de coronavirus, il perd une année très cruciale de sa carrière.

Il sait que les jours restants de sa carrière sont comptés et que moins de matchs il joue, moins il a de chances de remporter un autre titre du Grand Chelem. Hier, l’annulation de Wimbledon était qualifiée de coup mortel pour Federer. Cependant, la légende a rapidement révélé qu’il reviendrait sur l’herbe en 2021.

Nous ne pouvons qu’espérer que la pratique à domicile renforce les perspectives de son retour.