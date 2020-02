REGARDER: Roger Federer et Rafael Nadal produisent un rallye insensé de 52 tirs lors d’une exposition en double

C’était un vendredi soir festif au Cap, en Afrique du Sud, avec Roger Federer et Rafael Nadal rassemblés dans la ville. Avec les deux piliers du sport, le co-fondateur de Microsoft Bill Gates et le comédien Trevor Noah ont frappé quelques balles.

Tous les quatre ont passé un agréable moment et ont diverti les spectateurs au maximum. Ils ont joué un match de double où Federer et Gates se sont associés. Et Nadal et Noah étaient de l’autre côté de la cour.

Avec Roger Federer grognant en rallye (ce qu’il ne fait jamais vraiment), tous les quatre produits collectivement ont produit un rallye divertissant de 52 coups au Cap.

Serait-ce le plus grand rassemblement de tous les temps?

L’affrontement «Roger Federer et Rafael Nadal» en Afrique du Sud a remarqué la présence de 51 954 spectateurs dans le stade. C’est un nouveau record du monde pour un match de tennis. Le duo a collecté 3,5 millions de dollars pour la Fondation Roger Federer. Et c’est le montant le plus élevé jamais récolté dans la série «Match for Africa» depuis ses débuts en 2010.

“Je pense que les gens voulaient nous voir jouer au tennis et pas seulement être des clowns”, a déclaré Federer. «Ce fut un tel privilège d’être ici ce soir. Bien sûr, nous voulions essayer de jouer le meilleur tennis possible, c’est pour cela que nous sommes mondialement connus. “

Le numéro trois mondial Federer était heureux de recevoir l’hospitalité chaleureuse de tout le pays, et la présence de Nadal l’a rendu encore plus spécial.

«Ce fut un plaisir absolu de partager à nouveau le terrain avec Rafa, mais la première fois ici, dans la belle ville du Cap, en Afrique du Sud, signifie beaucoup plus. C’est vraiment très spécial à bien des niveaux. C’est plus que du tennis. J’espère vraiment que nous pourrons le refaire, que Rafa pourra le refaire un jour en revenant dans ce beau pays. Je suis tellement fier d’avoir des racines ici », a ajouté Federer.