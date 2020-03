REGARDER: Roger Federer montre d’incroyables coups de pioche pendant les chutes de neige et la quarantaine

Le maestro suisse Roger Federer est mis en quarantaine au milieu des blocages dans son pays d’origine, la Suisse. Mais la légende ne peut rester sans balancer ses raquettes de tennis. Lundi, Federer a publié une vidéo, où il frappait la balle de tennis contre le mur dans les conditions neigeuses.

Roger Federer joue au tennis dans la neige

Tout en se ralliant contre le mur, Roger a réussi un triplé de coups de «préadolescents» et de «derrière le dos». En outre, l’exercice amusant était accompagné de ses coups emblématiques de coups droits et de tranches de revers. “S’assurer que je me souviens encore de la façon de frapper des coups pièges”, a indiqué Roger Federer.

S’assurer que je me souviens encore de la façon de frapper les coups de pioche

Et son grand rival, Rafael Nadal, travaille sur sa forme physique en restant à la maison à Majorque, en Espagne.

Contribution de Federer à l’épidémie de COVID-19

Récemment, le numéro quatre mondial Roger et son épouse, Mirka Federer, ont fait don d’un million de francs suisses aux familles les plus vulnérables touchées par le coronavirus en Suisse.

«Mirka et moi avons personnellement décidé de faire don d’un million de francs suisses aux familles les plus vulnérables de Suisse. Notre contribution n’est qu’un début. Nous espérons que d’autres pourraient se joindre à soutenir davantage de familles dans le besoin. Ensemble, nous pouvons surmonter cette crise! Reste en bonne santé!” Dit Federer.

Roger Federer

Après son généreux geste d’humanité, ses sponsors Uniqlo ont annoncé leur initiative. Ils achèteront et donneront 10 millions de masques à des secteurs de santé hautement prioritaires dans le monde entier. Après avoir rencontré leur geste bienveillant, Roger Federer les a remerciés en publiant «Merci pour votre soutien».

Tennis à la maison!

Au milieu des blocages dans la majeure partie du monde, et la tournée de tennis étant fermée, il semble que les professionnels ne peuvent tout simplement pas rester sans jouer au tennis. Dimanche, la joueuse de tennis italienne Fabio Fognini et sa femme championne du Grand Chelem Flavia Pennetta jouaient au tennis dans leur arrière-cour.

