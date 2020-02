REGARDER: Roger Federer partage une vidéo de récapitulation d’un match épique en Afrique du Sud

La légende du tennis suisse Roger Federer s’est rendu sur Twitter pour partager une vidéo épique de retour de son match record au Cap contre Rafael Nadal.

La vidéo donne un bref aperçu de tous ceux qui auraient pu manquer le match en direct. Plus que tout, la pure excitation autour de cet affrontement était assez visible dans la vidéo.

Cela nous a emmenés aux séances d’entraînement entre Federer et Nadal, leurs rencontres avec les enfants bénéficiant de la Fondation Roger Federer et au match final impliquant Trevor Noah et Bill Gates.

Récapitulation épique du voyage de la semaine dernière au Cap! 🗺 Merci encore! @Trevornoah @BillGates @RafaelNadal @rogerfedererfdn #MatchInAfrica pic.twitter.com/qHCjmIVUkH

– Roger Federer (@rogerfederer) 17 février 2020

Le maestro suisse a remercié Trevor Noah, Bill Gates et Rafael Nadal dans la légende de la vidéo Twitter.

Même Bill Gates a posté la vidéo via son compte Twitter. Il remercie la Fondation Roger Federer de lui avoir permis de travailler pour la bonne cause d’aider les enfants.

C’était une nuit magique. Je suis très heureux de soutenir le travail incroyable de votre fondation. https://t.co/2Gg27MpxIl

– Bill Gates (@BillGates) 18 février 2020

Quelle était la particularité du match de charité joué par Roger Federer?

C’était moins un match et plus un spectacle. L’événement a réuni une foule record de 51 954 personnes. En fait, le record précédent était également détenu par un match d’exhibition de Roger Federer. C’est à ce moment que Federer a battu Alexander Zverev à Mexico devant 42 517 fans.

Cependant, le match avait un objectif beaucoup plus profond. Le produit du match devait être reversé à la Fondation Roger Federer. En fait, l’argent serait utilisé pour aider à l’éducation des enfants sud-africains.

Combien d’argent le match a-t-il amassé, demandez-vous? Il a ensuite recueilli 3,5 millions de dollars contre l’objectif initialement fixé de 3 millions.

En fin de compte, Federer s’est avéré un succès en battant Nadal en deux sets.

Federer sera ensuite vu en compétition à Dubaï. Entrant en titre de champion en titre, le maestro suisse affrontera cette fois le difficile défi de Novak Djokovic.

Pensez-vous que Roger Federer peut récupérer le titre aux championnats de tennis de Dubaï?