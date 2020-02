REGARDER: Roger Federer revit de beaux souvenirs avec une nouvelle vidéo Rolex

Roger Federer est l’ambassadeur de la marque pour certaines des plus grandes marques du monde. La star du tennis milliardaire est également un produit de choix pour Rolex.

La bonne chose à propos de Federer est que son travail acharné et son dévouement correspondent parfaitement à l’image de marque que les entreprises tentent de construire ces jours-ci.

Maintenant, Rolex a trié sur le volet une partie indispensable de l’héritage de Federer à utiliser dans sa nouvelle campagne publicitaire. Construit autour de la poursuite des rêves, il nous ramène à l’année 2009 où Federer a battu le record de Pete Sampras pour remporter le plus grand nombre de tournois du Grand Chelem.

Que fait Roger Federer dans l’annonce?

Federer est vu portant une montre Rolex alors qu’il raconte les émotions qui lui ont traversé la tête pendant le match. Voici ce que la star suisse avait à dire –

«Atteindre vos rêves est toujours quelque chose que j’ai essayé de faire. Numéro un mondial, les tournois du Grand Chelem, quelle que soit la vie, croyez que vous pouvez réaliser l’impossible.

«2009, ce fut une année très très spéciale. Je viens de remporter l’Open de France pour la première fois. Et j’allais à Wimbledon en essayant de battre le record de Sampras. J’arrive en finale. C’était juste ce match épique. Tout le monde était là, beaucoup de légendes – Bjon Borg assis là, Rod Laver était là aussi. C’était juste agréable de ressentir l’amour de la famille du tennis qui est très important pour moi.

Roger Federer a révélé l’importance particulière que sa Rolex a pour lui. Comme il le portait lors de sa victoire à Wimbledon, ces belles images réapparaissent dans son esprit.

«Quand j’ai finalement réussi à soulever le trophée, c’était avec celui-ci en particulier, c’était une belle sensation. Aujourd’hui, c’est une montre avec laquelle je regarde en arrière et partage des souvenirs. Je le regarde et je vois Wimbledon, je me vois tenant ce trophée. »

Roger Federer a battu Andy Roddick lors d’un affrontement épique en finale à Wimbledon en cinq sets. Le score final se lisait 5-7, 7-6, 7-6, 6-3, 16-14 en faveur de Roger Federer.