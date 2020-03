REGARDER: Serena Williams en devoir pendant une pandémie de coronavirus

De l’un des plus grands athlètes de tous les temps à être un entrepreneur à être maintenant une super maman, Serena Williams a accompli plus d’un espoir de réussir dans sa vie.

La légende américaine jongle avec ses responsabilités familiales et professionnelles depuis la naissance de sa fille. Cependant, elle est maintenant en devoir de maman à plein temps tout en pratiquant l’auto-quarantaine pendant la pandémie de coronavirus.

Serena Williams joue un nouveau jeu avec sa fille Olympia

Le vainqueur du Grand Chelem en simple à 23 reprises a été relativement plus actif sur les médias sociaux pendant la période d’auto-isolement. La joueuse de 38 ans publie principalement des moments amusants avec sa fille de 2 ans, Alexis Olympia Ohanian Jr. Williams, a maintenant trouvé une nouvelle façon de profiter pendant la quarantaine en famille.

Williams a partagé une vidéo adorable d’elle et de sa fille pour nous remonter le moral en ces temps incertains. Dans la vidéo, Williams pratiquait un «nouveau sport» avec sa fille. Cependant, Serena avait l’air un peu ennuyée car Olympia ne la laissait pas jouer le jeu. D’un autre côté, son mari Alexis Ohanian avait l’air inquiet, en regardant sa femme et sa fille jouer au «nouveau sport».

Dans la vidéo suivante, Williams essayait le jeu très dur mais elle a échoué lors de la première tentative. Cependant, Serena a réussi la prochaine tentative en criant comme si elle remportait un titre du Grand Chelem.

Le nouveau coronavirus se propageant toujours rapidement dans le monde, le tennis en direct semble loin d’être certain. Nous espérons que tout le monde s’inspire de Williams et passe du bon temps avec sa famille tout en restant à la maison. Nous vous recommandons également de consulter les médias sociaux de tous les joueurs pour rire, car ces athlètes sont plus que jamais actifs sur les sites de réseaux sociaux.

