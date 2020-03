REGARDER: Serena Williams est interrompue par sa fille

Pendant cette pause du tennis due au coronavirus, de nombreux joueurs de tennis s’ennuient. Ils ont beaucoup de temps libre et ne savent pas quoi faire. Ce n’est pas le cas de Serena Williams qui est complètement occupée par ses fonctions de mère.

“Je viens bébé” 😂😂😍😍 pic.twitter.com/iPX9GwXYAj

– Luis. 🏆7️⃣3️⃣ (@serenapower_) 30 mars 2020

Serena Williams est-elle occupée?

La réponse à cette question est «très», mais comment le savons-nous? Nous le savons grâce à la publication Twitter ci-dessus. Ici, nous voyons Serena Williams dans sa tenue de Miami Open 2020 en train de passer un appel vidéo, mais elle est interrompue par le grand cri de sa fille. Cela lui a fait crier: «Je viens bébé».

De toute évidence, les devoirs d’une mère sont difficiles. Serena Williams ne peut pas terminer un appel vidéo sans que sa fille pleure d’attirer l’attention. Je suis sûr qu’elle ne supporte pas de voir d’autres joueurs avec autant de temps libre lorsqu’elle est constamment en service.

Blague à part, je suis sûre que Serena Williams aime passer du temps avec sa fille malgré le manque de temps libre. Maintenant que la tournée WTA est suspendue, elle est en mesure de passer plus de temps avec elle car elle n’a plus à voyager. Cela pourrait faire penser qu’elle va bientôt prendre sa retraite et ils ont raison.

La retraite de Serena Williams est extrêmement proche car elle a 38 ans et a un enfant dans sa vie. La raison pour laquelle elle est toujours en tournée est qu’elle veut détenir le record du grand chelem de tous les temps. Cela fera d’elle la plus grande joueuse de tennis sans aucun doute.

C’est ce qui la motive à continuer sa tournée. Une fois qu’elle y sera parvenue, elle prendra très probablement sa retraite pour passer du temps avec sa famille. Elle devra cependant attendre car la tournée WTA a été suspendue. Ses fans espèrent qu’elle remportera encore plus de tournois du Grand Chelem pour devenir la chèvre du tennis féminin sans l’ombre d’un doute.