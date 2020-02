REGARDER: Serena Williams et Coco Gauff ont un temps de gala avant le match de la Fed Cup 2020

Le phénomène du tennis des États-Unis, Coco Gauff, s’entraînait avec sa légendaire compatriote Serena Williams sur les courts d’entraînement de la Fed Cup 2020. Ils frappaient fort et se réjouissaient simultanément sur les bancs.

L’équipe des États-Unis affrontera l’équipe de Lettonie lors de la rencontre de la Fed Cup 2020 les 7 et 8 février 2020. La rencontre aura lieu à l’Angel of the Winds Arena à Everett, Washington D.C.

Serena Williams et Coco Gauff lors des séances d’entraînement de Fed Cup 2020

L’équipe américaine sera dirigée par ses deux meilleurs joueurs. L’un d’eux est leur grande star de tous les temps Serena Williams et l’autre est la championne en titre de l’Open d’Australie Sofia Kenin. Alison Riske, Bethanie Mattek-Sands et Coco Gauff font également partie de l’équipe américaine de Fed Cup.

“J’ai su [Kenin and Gauff] car elles étaient de petites filles, il est donc très excitant de les voir s’épanouir dans les meilleures joueuses du pays et du monde, et c’est très gratifiant », a déclaré la capitaine américaine Kathy Rinaldi, au Seattle Times.

«Ils savent que je suis là pour les soutenir, qu’ils jouent à la Fed Cup ou non. Évidemment, je veux qu’ils jouent à la Fed Cup. J’ai la chance que nous ayons tellement de grands Américains maintenant dans le Top 100. »

L’ancienne championne de Roland-Garros Jelena Ostapenko dirigera l’équipe lettone. La numéro 41 mondiale Anasasija Sevastova, Diana Marcinkevica et Daniela Vismane sont ses coéquipières.

Team USA a remporté sa dernière Fed Cup en 2017. Leur capitaine Rinaldi estime qu’ils ont une belle chance cette année d’en capturer un autre.

“J’adorerais en gagner un autre, cela ne fait aucun doute”, a déclaré Rinaldi. “Nous avons quelques jeunes joueurs passionnants et pour eux d’avoir cette expérience pour se mouiller les pieds dans la Fed Cup – et peut-être ramener ce titre à la maison serait incroyable.”

Auparavant, la Team USA a 18 titres de la Fed Cup. Et c’est le plus grand nombre de titres jamais remportés par une équipe dans l’histoire de l’événement. L’an dernier, l’équipe de France a remporté le titre de la Fed Cup avec Kristina Mlandenovic à elle seule en éliminant l’équipe d’Australie en finale.