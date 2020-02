REGARDER: Serena Williams publie une vidéo réconfortante pour Kobe Bryant

Lorsque les livres d’histoire du tennis seront écrits, Serena Williams trouvera son nom en lettres d’or. La légende américaine a tout fait pour un joueur de tennis.

Cependant, si vous deviez trouver son équivalent en basket-ball, vous atterrirez très probablement au légendaire Kobe Bryant. Un compatriote de Serena, Kobe était une star qui a marqué l’ère qui a inspiré des générations de jeunes aspirants à poursuivre le basket-ball.

Plus important encore, les identités raciales de Kobe et Serena revêtent une importance particulière. Venant de la communauté afro-américaine, tous deux devaient évidemment passer par de plus grands cerceaux, à la fois subtils et assez évidents.

Ainsi, il n’est pas surprenant que Serena ait une place spéciale pour Kobe Bryant dans son cœur. La même chose a été rendue assez visible lorsque Serena a publié une vidéo hommage pour Kobe à Los Angeles.

Quelle a été l’occasion et comment Serena a-t-elle rendu hommage à Kobe? Découvrons-le.

Comment Serena Williams a-t-elle rendu hommage à Kobe Bryant?

Serena a rendu hommage à Kobe lundi, le jour de son mémorial à Los Angeles. Kobe était un joueur légendaire des LA Lakers. Le mémorial a eu lieu sous la forme d’une cérémonie de deux heures au centre de base.

En fait, certains grands noms ont assisté à l’événement. Alors que Beyonce et Alicia Keys se produisaient lors de l’événement, Michael Jordan, Shaquille O’Neal et la veuve de Bryant, Vanessa Bryant, ont prononcé des discours.

Serena Williams a partagé une vidéo spéciale avec la simple légende “Forever”. La vidéo nous donne un aperçu émotionnel de la carrière de Kobe Bryant et de ses réalisations irréelles. En fait, ce fut une course nostalgique pour les fans de la superstar du basket-ball.

Fait intéressant, Bryant avait développé une passion pour le tennis. Il avait repris le sport après s’être retiré d’une illustre carrière de 20 ans.

Malheureusement, Bryant a quitté le monde le 26 janvier. La star des Lakers est décédée dans un accident d’hélicoptère, avec sa fille Gigi.

Pensez-vous que Serena Williams est l’équivalent tennis de Kobe Bryant?