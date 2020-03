REGARDER: Serena Williams suggère un travail hilarant à domicile “Hack”

La généralisation du nouveau coronavirus dans le monde a contraint presque toutes les entreprises à déployer du travail à domicile pour les employés. Cependant, de nombreuses personnes ont du mal à naviguer dans leur vie pour travailler de la maison tout en étant en quarantaine avec leurs enfants. Néanmoins, l’ancienne numéro un mondiale Serena Williams a un génie pour ce problème.

Le travail à domicile avec les enfants est difficile, car vous devez vous concentrer sur l’un ou l’autre. Les parents de la FMH doivent parfois se connecter à ces longues vidéoconférences tout en gardant un œil sur leurs enfants. Comment jongler entre travail et famille? Voici la solution de Williams.

Piratage d’appels vidéo de Serena Williams

Williams a géré son entreprise tout en restant à la maison en raison de la menace COVID-19. Cependant, la championne du Grand Chelem 23 fois fatiguée des longs appels vidéo avec sa fille de deux ans, Olympia, pleurait constamment. Dorénavant, Williams a partagé un «hack» pour effectuer plusieurs tâches avec sa fille.

«J’ai eu une très longue journée, une tonne d’appels, principalement des appels virtuels où je devais être sur Google Hangouts ou Zoom ou tout ce que tout le monde utilise. Et je me suis juste fatiguée alors j’ai eu une idée vraiment géniale », a-t-elle déclaré vendredi dans ses histoires Instagram.

“Donc, Olympia pleure constamment et ça me met les nerfs, mais c’est une enfant. C’est ce que vous attendez. Et parfois, j’ai juste besoin d’aller avec elle », a-t-elle ajouté.

“C’est mon hack en ce moment”: Williams

L’homme de 38 ans a ensuite montré son ordinateur portable dirigé vers une affiche en carton de l’une de ses couvertures de magazines et a déclaré: “Alors, c’est mon hack en ce moment.” Elle a expliqué que lorsqu’elle était en réunion, elle posait l’ordinateur portable sur l’affiche et l’accent était mis sur son visage.

Il y a plus à cela. Elle a montré une autre affiche d’elle assise sur une grande chaise et elle met l’ordinateur contre cette affiche quand elle est “dirigée”. Cependant, elle a une autre option pour ceux qui n’ont pas de grandes affiches comme Serena.

Par la suite, Williams a présenté une découpe en carton qui était vêtue d’une perruque. «Alors, j’espère que cela vous aidera les gars au cas où vous seriez sur une tonne d’appels ou tout simplement avoir des enfants à s’occuper. Alors laissez-moi revenir à Olympie et, euh, rester dehors, rester fort et rester à l’intérieur! » elle a ajouté.

Les conseils de Serena ne sont peut-être pas pratiques, mais sa vidéo vaut vraiment le détour juste pour quelques rires. Nous vous recommandons de regarder l’intégralité de la vidéo ici, vous allez certainement bien rire…

Si vous travaillez à domicile, @SerenaWilliams a le hack de vie pour mettre fin à tous les hacks de la vie.

(Oui, cela implique des perruques) #TennisOMG 😂 pic.twitter.com/cu1i1XI9sM

– TENNIS (@Tennis) 27 mars 2020

Varun Khanna

Diplômé MBA Tech | Passionné de sport | Écrivain par passion