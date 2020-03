REGARDER: Un Roger Federer à la tête chaude fait une crise de colère pendant ses premiers jours

Roger Federer n’est pas seulement l’un des plus grands joueurs de tennis mais aussi l’un des plus calmes. Si calme qu’il serait impossible de croire qu’il ait jamais jeté des caprices sur le terrain. Jetez un œil au jeune Roger Federer qui n’a pas l’air très calme et calme.

Roger Federer sur ses crises de colère

À partir de la vidéo, nous nous rendons compte que le cool Roger Federer que nous connaissons aujourd’hui est né d’un jeune garçon en colère. Dans Running Wild With Bear Grylls, Roger Federer lui-même a déclaré qu’il n’était pas fier de son état.

«J’étais l’opposé de cool», a-t-il dit lorsqu’on lui a demandé s’il avait un tempérament cool quand il était enfant.

“J’étais un lanceur de raquette intelligent, je ne le briserais jamais mais je le jetterais quelque part pour ne pas avoir à demander à mes parents de m’acheter une autre raquette.”

Les fans ne pourront certainement pas reconnaître ce Roger Federer.

Dans le même discours, il a identifié le jour où il a décidé de changer son attitude. C’est arrivé à l’âge de 16 ans lorsqu’il a jeté sa raquette dans le nouveau décor du Centre national suisse de tennis. En guise de punition, ses entraîneurs l’ont expulsé du terrain et l’ont obligé à nettoyer les toilettes pendant une semaine.

C’est alors qu’il a réalisé son problème et a décidé de se changer. Au fil des ans, Roger a déclaré avoir trouvé l’équilibre parfait entre «feu» et «glace». «Feu» représentant le désir de gagner et glace représentant la capacité d’accepter des pertes. Selon Roger, ce changement d’attitude est à l’origine de son succès au tennis.

L’histoire de Roger Federer nous dit que n’importe qui peut changer pour le mieux. Son changement a non seulement conduit au succès, mais aussi à tous ceux qui ont apprécié son comportement sur le terrain. Nous pouvons tous en tirer des leçons et travailler pour devenir une meilleure version de nous-mêmes.