Regardez la nouvelle publicité de Gatorade avec Serena Williams, Messi, Bolt et Jordan

Gatorade a lancé sa dernière campagne internationale qui met en vedette quatre des athlètes les plus emblématiques du monde, dont 23 fois championne du Grand Chelem Serena Williams. La campagne 2020 de Gatorade met en évidence l’engagement continu de la marque à soutenir la prochaine génération d’athlètes – ou les futures GOAT.

Selon le communiqué de presse de la société, les fonctionnalités commerciales autour du Gatorade “GOAT CAMP” – une destination de performance mythique et un camp d’entraînement où les athlètes prometteurs ont la chance d’apprendre des meilleurs.

Les futurs GOAT spécialement sélectionnés sont repérés et reçoivent un ticket en or qui leur donne accès au camp. Outre Serena, la campagne met également en vedette Lionel Messi, six fois vainqueur du Ballon d’Or, Usain Bolt, détenteur du record du monde de sprint, et Michael Jordan, six fois champion et membre du Temple de la renommée de la NBA Michael Jordan Regardez la publicité ci-dessous.