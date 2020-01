Regardez le message d’adieu de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic à Wozniacki

Vendredi, Caroline Wozniacki a disputé le dernier match de sa carrière, au troisième tour de l’Open d’Australie à Melbourne. Le Danois a été un grand champion, remportant 30 titres de la tournée WTA, y compris l’Open d’Australie 2018.

Et tandis que beaucoup de ses pairs sur le circuit WTA ont parlé de ses qualités de combattant sur le terrain et de sa nature amicale hors du terrain, même les champions masculins Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic ont rendu un hommage élogieux au Danois dans un message vidéo qu’ils ont enregistré. pour elle.

“Caro, je ne sais pas comment te dire au revoir.”

“Merci pour tout ce que vous avez fait pour le tennis”.

“Je vous souhaite tout le meilleur dans votre vie personnelle. Bonheur. Santé”. @Atptour players @rogerfederer, @DjokerNole & @RafaelNadal envoyer des messages de ❤️ à @ CaroWozniacki. # CongratsCaro pic.twitter.com/JkHBtBV43n – WTA (@WTA ) 24 janvier 2020