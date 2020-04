Regardez Naomi Osaka partager sa routine de nuit pour enlever le maquillage

L’ancienne n ° 1 mondiale Naomi Osaka apparaît dans une série Harper Bazaar «Va au lit avec moi» montrant sa routine nocturne avant d’aller au lit dans laquelle elle se démaquille. Dans la vidéo, Osaka commente: «J’espère vraiment que les gens de la beauté ne vois pas ça, parce que je sais qu’ils vont me regarder me démaquiller et être comme quoi diable.

S’endormir avec du maquillage est un grand non de ma part. Pour être honnête, je me démange tellement, je pense qu’en fin de compte, je dors avec un peu de maquillage ». Voici un aperçu de la vidéo ci-dessous –