«Regardez Netflix à la maison» – Naomi Osaka un jour de congé

Athlète la plus commercialisable en 2019, Naomi Osaka a touché le ciel dans le monde du tennis en battant Serena Williams en finale de l’US Open 2018. Elle a conservé sa séquence de victoires en Grand Chelem intacte à l’Open d’Australie, avec l’arrivée de son deuxième Slam, Osaka a tourné Numéro un mondial.

“Après une année record sur et en dehors du terrain, Naomi Osaka est rapidement devenue l’un des noms les plus excitants et reconnaissables du sport – masculin ou féminin”, a déclaré le directeur de la rédaction de SportsPro.

Outre sa performance révolutionnaire sur la plate-forme professionnelle, Osaka n’est qu’une personne normale en dehors des courts de tennis. Lors de son entretien avec Confessional Carts de Tennis Channel, le numéro dix mondial d’Osaka a partagé ses activités de «jour de congé».

“Honnêtement, je regarde probablement Netflix à la maison, mais je suis sorti récemment parce que je viens de déménager, alors j’explore la ville. J’aime beaucoup Venise, c’est vraiment cool, et j’aime faire du vélo de Venise à Manhattan », a-t-elle déclaré.

Naomi Osaka

De plus, on a demandé au typhon japonais: “Quel personnage dans Mario seriez-vous?” Qui faisait référence à un personnage fictif du jeu vidéo Mario. Elle a répondu: «Navigateur! Parce qu’il est lent et puissant, comme moi. Nous sommes jumeaux.”

«Je reste toujours positif» – Naomi Osaka

Le Haïtien-Japonais a récemment écrit une lettre à son moi plus âgé. La lettre décrivait sa vie actuelle et ses objectifs dans un avenir proche.

«J’espère qu’à l’avenir, je conserverai toujours mes valeurs fondamentales. Quels que soient les types d’épreuves et de tribulations auxquels je fais face, je reste positif. J’espère pouvoir en quelque sorte inspirer les gens, je ne sais pas encore dans quel contexte », a écrit Osaka.

Lire la suite – «J’avais extrêmement peur» – Naomi Osaka ouvre une lettre émotionnelle à son futur moi

Naomi Osaka

Cette année, le plus grand objectif de Naomi Osaka est les Jeux olympiques de Tokyo 2020. La seule face du tennis féminin japonais Osaka a hâte de décrocher la prestigieuse médaille sur son sol natal.