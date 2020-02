Regardez: Quand Novak Djokovic a fait la fête des garçons

Les garçons et les filles de balle dans le tennis travaillent assez dur tout au long d’un match, courir sans relâche pour s’assurer que tout ce que les joueurs ont à faire est de jouer. C’est donc un spectacle réconfortant de voir quand un joueur et un garçon / fille de balle ont des interactions amusantes. Surtout si le joueur est Novak Djokovic.

Novak Djokovic, les joueurs de tennis les mieux payés

Dans les premières années de sa carrière, Djokovic était connu pour être une sorte de lutin. Il était assez bon pour imiter les autres joueurs du Tour, hommes et femmes. Au cours de la décennie précédente, il l’a plus ou moins arrêté et est devenu beaucoup plus sérieux dans son comportement. Mais il nous a quand même donné de nombreuses interactions amusantes avec les garçons et les filles du ballon.

Novak Djokovic et Ball Boy partagent un parapluie et une boisson

Un incident marquant s’est produit lors du Roland Garros 2014. Djokovic jouait au tout premier tour du Grand Chelem. Il était contre Joao Sousa, mais la pluie a interrompu le jeu. Roland Garros disposera d’un toit sur le court Philippe-Chatrier à partir de 2020. S’il était déjà en place en 2014, nous aurions manqué ce joli petit moment entre Novak et un garçon de balle.

Comme la pluie a cessé de jouer, Djokovic s’est mouillé sur son banc alors qu’un garçon de ballon est apparu avec un parapluie sur le joueur. Le Serbe a nettoyé son banc, enlevant l’un de ses sacs et bouteilles pour faire de la place. Il a ensuite invité le garçon chanceux à s’asseoir avec lui.

Légèrement hésitant et incertain de ce qui se passait, le garçon de balle s’est finalement assis à côté de Novak. Djokovic a même mis le ballon à l’aise en prenant son parapluie dans ses propres mains pour les protéger tous les deux de la pluie. Il a plutôt donné sa raquette au garçon et a même encouragé la foule à encourager le jeune garçon. Alors même qu’ils trempaient sous la pluie, la foule était heureuse de reconnaître ce moment.

Djokovic et le garçon ont également eu une conversation agréable et tous les deux semblaient prêts à s’installer sur le banc pour une longue conversation agréable. Le Serbe a pris une bouteille de Perrier et l’a remise au garçon à boire aussi. Les deux tintèrent leurs bouteilles et se rassirent en buvant et en discutant pour la gloire.

À ce moment, l’arbitre a demandé que le jeu reprenne, la pluie s’étant arrêtée.

Un jour que le garçon n’oubliera probablement jamais de sa vie. Il souhaite probablement que la pluie ait duré un peu plus longtemps.

Novak Djokovic a l’habitude de montrer son côté humain sur les courts de tennis. Que ce soit lors d’un match intense ou lorsque quelque chose comme ça se produit.

C’est loin d’être son premier incident amusant avec un garçon ou une fille de balle. Il a souvent joué avec eux ou même fait son travail sur les courts.