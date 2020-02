Regardez: Quand Novak Djokovic a fait une apparition dans le spectacle d’Ellen Degeneres

Novak Djokovic a connu une saison mixte en 2016. Mais pendant la première moitié de la saison, il était au sommet du monde. Après avoir voyagé aux États-Unis pour la défense des événements Sunshine Double of Indian Wells et Miami Masters 1000 en mars.

Lors de son jour de congé, le Serbe a fait une apparition au The Ellen DeGeneres Show. Les deux se sont amusés ensemble.

Le charmant Novak Djokovic

Alors qu’Ellen DeGeneres accueillait Novak Djokovic, elle a raconté qu’ils s’étaient rencontrés pour la première fois à Monte-Carlo. C’est là qu’Ellen a suggéré pour la première fois qu’il vienne dans l’émission.

En parlant de passer du temps à Los Angeles à cause du Sunshine Double, Novak a activé le vieux charme. Il remarque qu’il est parti à Miami le lendemain, avant d’ajouter avec tact qu’il voulait passer du temps avec Ellen.

Ellen n’est pas étrangère au charme non plus et bientôt elle a activé son propre charme. DeGeneres raconte la première fois que le duo s’est rencontré dans un Country Club de Monte-Carlo. Djokovic nageait des tours dans la piscine quand Ellen et son épouse Portia ont reconnu le joueur.

Découvrez leur interaction divertissante ci-dessous.

Elle énumère les titres récents remportés par Novak et ajoute: «On ne pourrait pas mieux jouer.»

Novak est d’accord et dit même qu’il est au sommet et qu’il a le meilleur temps de sa carrière.

Nous pouvons tous être d’accord, le recul rend cette déclaration d’autant plus intéressante. Il allait enfin poursuivre sa carrière en Grand Chelem en remportant l’insaisissable Open de France. Mais il perdrait sa forme et son équilibre pour baisser les rangs du sport. Il n’a pas réussi à défendre tous ses majors. Son classement a diminué et à un moment donné, il était également parmi les 20 premiers.

Mais comme un vrai champion, il n’est pas resté trop longtemps. Il est encore une fois au sommet de la première place mondiale et détient actuellement les titres de Wimbledon et de l’Open d’Australie.

Pour en revenir au Ellen Show, la paire a également joué à un petit jeu lié au tennis appelé “Smash Your Head”.

Étonnamment, c’est Ellen qui a eu le premier coup droit.