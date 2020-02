Regardez: Quand Novak Djokovic a imité Rafael Nadal et Maria Sharapova

Novak Djokovic s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs à avoir jamais joué sur un court de tennis. Mais avant de devenir cette force de la nature déchaînée par le sport, il était tout à fait le Djoker en tournée. Les observations attentives derrière ses imitations ont fait rire de nombreux joueurs et fans.

Novak Djokovic divertit

Novak Djokovic l’imitateur a été un grand succès sur le Tour plus tôt dans sa carrière. Ses imitations étaient absolument parfaites alors qu’il prenait des habitudes et des rituels originaux de joueurs.

Novak se transformant en Maria Sharapova était peut-être le plus populaire de ses morceaux. De tous les joueurs, Sharapova s’est démarquée le plus avec ses particularités, que Djokovic a assez bien et facilement relevées.

Sharapova n’était pas le seul joueur que Novak a pris pour usurper l’identité. Parmi les joueurs masculins, Rafael Nadal a probablement la plupart des bizarreries distinctes. Nole s’est également inspiré de lui.

Voici un aperçu de Djokovic imitant Maria et Nadal.

Le voici à nouveau, cette fois en partenariat avec Grigor Dimitrov pour donner aux fans un aperçu du service et du retour de Sharapova.

Lors de sa conférence de presse d’après-match, Maria a vu la vidéo de son petit ami d’alors Dimitrov et Djokovic l’imitant. Elle riait aussi fort que n’importe qui. Elle a même ajouté qu’elle avait cessé de faire beaucoup de ces choses sur le terrain.

Maria était tout à fait le sport aussi quand il s’agissait de Novak se faisant passer pour elle. En fait, les deux se sont aussi amusés avec lors d’un événement promotionnel pour leur marque d’équipement Head. La paire a eu une merveilleuse publicité ensemble pour l’entreprise.

Novak ne le prenait pas à la légère non plus, il avait un caractère complet avec une perruque à portée de main pour compléter son look.

Comme vous pouvez le voir, Maria était aussi divertissante que nous tous.

Djokovic n’a pas hésité non plus à imiter Rafa juste devant lui! Mais c’était amusant quand ils disputaient un match d’exhibition en Argentine.

voici le même mais avec la réaction de Rafa capturée aussi.

En voici un autre dans un très bon esprit après une finale entre les deux. Djokovic a perdu, mais cela ne dérangeait pas de divertir un peu plus les fans.

Pas mal du tout.

Alors que Novak a fait toutes ces imitations pour divertir les fans et faire rire le jeu, il y avait ceux qui ne l’appréciaient pas. Mais tant que cela ne fait de mal à personne, pourquoi pas?

Malheureusement, Djokovic a cessé de faire ces drôles d’usurpations d’identité ces dernières années. Il est tout simplement trop occupé à remporter tous les trophées du tennis. Peut-être qu’une fois qu’il prendra sa retraite, nous pourrons le faire revenir.