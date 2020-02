Regardez: Quand Rafael Nadal et Cristiano Ronaldo ont joué au foot-tennis

Rafael Nadal et Cristiano Ronaldo sont deux des plus grandes superstars du monde du sport, et même en dehors de celui-ci. L’un s’est fait une brillante carrière dans le tennis, l’autre dans le football. Alors, que se passe-t-il lorsque la paire se réunit et joue à un jeu qui est un hybride de tennis et de football? Du foot-tennis bien sûr!

Rafael Nadal et Cristiano Ronaldo jouent

Nadal et Ronaldo ont tous deux une carrière étonnante. Les deux ont battu de nombreux records et ont en effet établi des records sans précédent dans leur propre sport. Ils sont tous les deux considérés comme parmi les meilleurs dans leurs sports respectifs.

Le duo joue deux sports complètement différents, et pourtant, ils ont des similitudes dans leur attitude, leur caractère et leur détermination. Mais ils ont autre chose en commun… Nike.

Nike sponsorise depuis longtemps Nadal et Cristiano. Nadal s’est associé à Nike pour toute sa carrière.

Ronaldo a signé un contrat à vie il y a quelques années, après de nombreuses années de symbiose. Un contrat qui pourrait valoir un milliard de dollars à couper le souffle.

Nike ne fabrique pas de raquettes mais fournit les chaussures et les vêtements de Rafael Nadal. Ils fabriquent des crampons de football et Ronaldo n’utilise que les chaussures Nike Mercurial.

Pour une publicité de leurs crampons de la série Mercurial, ils ont décidé de réunir deux de leurs plus grandes superstars.

Et ce qui a suivi était tout simplement génial. Le duo a joué à un jeu de, appelons-le, Foot-Tennis.

La publicité est arrivée en 2012. Les deux joueurs étaient alors à leur apogée absolue. Bien que soyons honnêtes, ils sont encore assez proches de leurs sommets 8 ans plus tard.

Les deux sont souvent considérés comme équivalents l’un de l’autre dans leurs propres sports. Gianluigi Buffon a dit quelque chose de similaire l’année dernière.

“Lionel Messi est Federer, tandis que Cristiano Ronaldo est comme Nadal.”

Il n’est pas le premier à le dire et il ne sera pas le dernier.

Je ne sais pas à ce sujet, mais pourquoi ne les réunissons-nous pas tous les quatre pour leur faire jouer au foot-tennis? Nike, faites-le arriver!

Oh, attends, je viens de me rappeler que Federer n’est plus avec eux… et Messi est l’équipe Adidas.