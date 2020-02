Regardez: Rafael Nadal nettoie méticuleusement le tapis roulant avant utilisation

Tous les fans de tennis connaissent assez bien Rafael Nadal et ses rituels sur les courts de tennis. Nous l’avons vu suivre sa routine de match jour après jour, sans faute, à chaque match qu’il joue. Mais si je vous disais que ses manières obsessionnelles ne sont pas exclusives aux courts de tennis?

Nadal entre sur le terrain prêt et en mode match. Ses rituels commencent bien avant qu’il ne s’approche même de la cour. Environ 45 minutes avant son match, Rafa prend une douche glaciale. Cela l’aide à entrer dans la zone, et une fois qu’il l’a fait, il n’a d’yeux que pour le match.

Chaque fibre de son être est activée pour le match. Et nous pouvons voir cela aussi; il joue chaque point comme si sa vie en dépendait.

Rafael Nadal et ses 2 bouteilles

Rafael Nadal et ses «superstitions»

Une fois que Nadal est sur le terrain, il y a beaucoup plus de rituels de ce type qu’il traverse, avant, pendant et après le match.

Combien de fois avons-nous vu Nadal prendre son temps pour placer ses bouteilles avec soin, ou ne pas marcher sur la ligne de court (sauf pendant les points) ou tordre ses cheveux et son short? Dans chaque match, c’est la réponse.

Il suit toutes ces choses si méticuleusement qu’on pourrait penser que ce sont ces actions qui sont responsables de sa brillante carrière plutôt que l’homme et son dur labeur.

Un drôle d’incident me vient à l’esprit quand je pense à Rafa et à ses bouteilles. Lors d’un match à l’Open d’Australie 2015, alors que Rafa était au service, le vent a renversé l’une de ses 2 bouteilles. Un garçon de balle se précipita rapidement à travers et replaça soigneusement la bouteille sur place. Rafa lui-même ne pouvait s’empêcher de sourire largement.

Beaucoup qualifient Rafa de superstitieux à cause de toutes ces habitudes, mais Rafa a une explication différente.

«S’il s’agissait de superstition, pourquoi continuerais-je à faire la même chose encore et encore, que je gagne ou que je perde? C’est une façon de me placer dans un match, d’ordonner mon environnement pour correspondre à l’ordre que je recherche dans ma tête. “

Je dois dire que cela donne une bien meilleure explication que de simples «superstitions». Vous regardez Rafa assez longtemps et vous vous rendez compte qu’il est tout au sujet du contrôle. Il aime contrôler, il veut contrôler. Une fois qu’il y a de l’ordre dans et autour du match, il peut se concentrer sur son jeu.

Une fois que vous comprenez l’état d’esprit et la psychologie derrière ses habitudes, il n’est pas surprenant de savoir qu’il est quelque peu similaire hors du terrain aussi.

Découvrez cette vidéo publiée par un jeune joueur de tennis. Vous pouvez y voir Rafa essuyer un tapis roulant dans la salle de gym avant de l’utiliser. Il essuie même la ceinture sur laquelle il allait courir.

Si nous étions tous aussi consciencieux et diligents que Rafa, nous serions peut-être aussi bons que lui dans ce que nous faisons. Je suppose que je devrais enfin essuyer la poussière de mon ordinateur portable de 2 ans.