Regardez: Roger Federer et Rafael Nadal se réunissent après 10 ans pour refaire une autre vidéo pour l’exposition

Roger Federer et Rafael Nadal joueront un match d’exhibition en Afrique cette année. Le match en Afrique devrait avoir lieu le 7 février 2020 au Cap. Ce sera la 6e édition des matchs d’exhibition organisés par la Fondation Roger Federer.

Federer et Nadal ont une rivalité bien établie dans le tennis qui est largement considérée comme la plus grande du sport. La paire va maintenant reprendre sa rivalité pour un match de charité. Le match d’exposition utilisera les recettes qu’il génère pour soutenir l’éducation des enfants en Afrique.

La première édition du Match pour l’Afrique a été jouée en Suisse en 2010. Federer et Nadal ont réalisé une vidéo pour promouvoir le match et cela s’est avéré être un régal pour tous les fans. La vidéo est devenue virale en raison des moments de lumière et de la nature comique de l’interaction entre les deux rivaux.

Dix ans plus tard, Federer et Nadal disputeront un match d’exhibition pour la sixième édition du Match en Afrique. L’Afrique accueillera le match d’exhibition pour la toute première fois.

Roger Federer et Rafael Nadal parlent du match de charité

Federer est ravi de jouer en Afrique, le pays d’origine de sa mère, contre son grand rival.

“Nous partageons non seulement l’amour pour le tennis, mais aussi pour la bonne cause de donner aux enfants un meilleur départ dans l’éducation et dans la vie.”

Nadal avait aussi de bonnes choses à dire.

«Roger et moi avons partagé tant de moments magiques sur et en dehors du terrain. Voyager avec lui au Cap et jouer au profit des enfants est quelque chose qui me passionne beaucoup. Ce sera ma première fois dans la région avec Roger comme guide touristique – ce sera amusant. »

Outre tout le reste, le duo visera également à établir un record pour le plus grand nombre de spectateurs lors d’un match de tennis. Le stade du Cap, d’une capacité de 50 000 personnes, accueillera le match. Les deux ont récemment réalisé une autre vidéo pour promouvoir le match à venir.

Voir également

Pour le plus grand plaisir des fans, Federer et Nadal ont de nouveau partagé du temps d’écran pour promouvoir leur prochain match. La vidéo recrée également la magie de la première vidéo. Ce qui ravira encore plus les fans, c’est que les deux joueurs regardent leur première vidéo ensemble alors qu’ils se souviennent.

C’est classe. pic.twitter.com/9hnHetGCR1

– tranquilø (@Kareemerer) 29 janvier 2020