Régime d’un joueur de tennis d’élite

Il y a quelques dates, nous avons partagé un texte dans lequel nous pouvions voir ce que les grandes stars du tennis mangeaient avant un grand match dans les années 70. 50 ans plus tard, la situation a changé de 180º, au point qu’aujourd’hui Le régime alimentaire est un facteur essentiel dans la performance de l’athlète d’élite. Sans une bonne nutrition, la performance en souffre et, surtout, elle est plus sujette aux blessures, étant l’une des grandes avancées dans le sport de la compétition maximale.

Conformément à cette relation de cause à effet entre l’alimentation et la performance, en plus d’autres facteurs tout aussi importants, l’ATP a partagé régime d’un joueur de tennis actuel, le Canadien Milos Raonic, qui a même engagé un nutritionniste il y a plusieurs saisons, pour essayer de faire la différence dans ce domaine. “À chaque étape de ma carrière, je me suis toujours demandé:” Qu’est-ce que je peux faire de mieux? “. Je travaillais avec mon équipe s’ils voyaient que manger était quelque chose auquel je pouvais prêter plus d’attention et qui pouvait faire du profit. “

Milos raconte les directives qu’il retire du circuit, quand il va au restaurant. “Je saute des desserts. Je ne mange pas de viande rouge aussi souvent. Peut-être une ou deux fois toutes les deux semaines, mon alimentation a beaucoup changé au cours de la dernière période. Elle est beaucoup plus structurée. J’ai lutté contre de nombreux Nous avons essayé d’avoir le bon régime, voyons comment nous pourrions lui donner le bon type de nourriture dont il avait besoin pour renforcer ses tissus et son corps. Une façon de minimiser les problèmes. Quand j’ai commencé le Tour, je n’étais pas un grand fan de poisson, probablement en 2010 ou 2011. Et maintenant, c’est ce que je mange le plus. C’est quelque chose auquel je vais souvent pour une source de protéines toute la journée, presque tous les jours. C’est quelque chose qui a beaucoup changé. Il existe différents types de légumes et d’autres choses. J’ai ajouté à mon alimentation, mais je dirais que le poisson était la chose la plus importante, car c’est une grande partie de ce que je mange aujourd’hui. C’est probablement le changement le plus important. “

Tellement important que la nourriture soit le moment et la routine que l’athlète essaie d’intégrer, comme l’a révélé Milos. “Avant, parfois je m’étirais après un match, je fais mon temps de recharge et tout ça. Maintenant, en plus du temps de récupération, parce que c’est une priorité juste après, puis comme quelque chose avant de parler aux médias. Manger avant ou après Cela ne change vraiment rien en une journée, mais cela fera une différence pour moi le lendemain ou l’accumulation de matchs. “

