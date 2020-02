Reilly Opelka bat Milos Raonic pour atteindre la finale

Dans la bataille des 2e et 4e têtes de série qui n’a pas pu se dérouler samedi à cause de la pluie, Reilly Opelka a battu un ancien finaliste de Delray Beach, Milos Raonic 4-6, 7-6, 6-3 en deux heures et sept minutes, sauver un point de match et avancer dans la deuxième finale ATP après New Yor l’année dernière.

À Wimbledon 2019, Milos a vaincu Reilly en deux sets et a eu la chance de répéter cela aujourd’hui, en prenant le premier set avec une pause anticipée et en marquant six points d’affilée au deuxième set tie-break pour surmonter un déficit de 5-0 et bouger. un point loin d’une victoire, Opelka repoussant cette balle de match pour voler le set et dominer dans le décideur pour atteindre le match pour le titre.

Le plus jeune joueur n’a fait face qu’à deux occasions de pause, le deuxième à 4-4 dans le deuxième set qui aurait pu lui coûter cher si Raonic l’avait converti. Pourtant, l’Américain est resté ininterrompu après le premier match du match, survivant à ce deuxième set et gagnant des pauses consécutives dans le décideur pour franchir la ligne d’arrivée en premier.

Opelka a frappé deux doubles fautes consécutives pour laisser tomber le service au début du match, Raonic produisant cinq prises solides pour assurer le premier match 6-4 avec un vainqueur de service dans le match dix. Le joueur à domicile a créé sa première chance de pause à 3-2 dans le set numéro deux, Raonic l’effaçant avec un vainqueur de service et se rapprochant de la ligne d’arrivée après une opportunité de bec à 4-4 grâce à un vainqueur de la volée.

Reilly a décroché un service en plein essor pour sortir des ennuis et cela lui a donné un élan avant le bris d’égalité où il a licencié deux vainqueurs de service pour se forger un énorme avantage de 5-0. Soudain, Milos a commencé à remonter et a attrapé six points consécutifs pour une balle de match, nié par un as sur la ligne T d’Opelka qui a forcé une erreur du Canadien à 7-6 pour voler le set et forcer un décideur où il avait le dessus maintenant.

Les retours n’ont attrapé que sept points dans les six premiers matchs du set final avant que Raonic ne rencontre des problèmes derrière le tir initial, pulvérisant une erreur de revers pour tomber 4-3 derrière, servant à rester dans le match à 3-5. Jouant son meilleur match retour, Opelka a remporté trois balles de match avec un revers en bas de la ligne gagnante, saisissant le premier à se déplacer vers le haut et à célébrer la victoire avec style.

Dans quelques heures, Reilly affrontera Yoshihito Nishioka pour le titre, dans l’espoir de conserver son énergie et de donner le meilleur de lui-même pour la deuxième fois cet après-midi.