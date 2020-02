Reilly Opelka bat Yoshihito Nishioka pour remporter le deuxième titre ATP

Quelques heures après avoir enregistré une balle de match contre Milos Raonic en demi-finale, Reilly Opelka était de retour sur le terrain à Delray Beach, battant Yoshihito Nishioka 7-5, 6-7, 6-2 en deux heures et neuf minutes pour soulever le deuxième titre ATP.

C’était le deuxième affrontement entre Opelka et Nishioka en deux semaines, les Américains marquant des triomphes dans les deux (6-4, 6-4 à New York), tirant 27 as aujourd’hui et repoussant trois chances de pause sur quatre pour augmenter la pression. de l’autre côté du filet.

Le Japonais a fait de son mieux pour gagner autant de points de retour que possible (18 sur 28 lors du deuxième service de Reilly) mais cela n’a pas suffi à créer plus de dégâts, se cassant quatre fois sur 12 opportunités offertes pour propulser le rival vers la couronne.

Reilly a sauvé un point de rupture dans le cinquième match avec un service en plein essor et a cassé Yoshihito avec un retour profond pour ouvrir un écart de 4-2 avant de pulvériser une énorme erreur de coup droit dans le prochain match pour subir la seule pause et garder les Japonais du côté positif de le tableau de bord.

L’Américain a décroché un coup droit parfait sur le vainqueur de la ligne pour repousser une chance de pause à 4-4, convertissant le troisième point de set à 6-5 pour terminer le premier match et se rapprocher du titre. N’ayant pas de place pour les erreurs, Nishioka a enregistré trois chances de pause dans les matchs six et huit dans le deuxième set, restant en lice et atteignant le bris d’égalité qu’il a gagné 7-4 suite à une erreur de coup droit de Reilly, ne prenant que six points au retour en l’ensemble, mais offrant deux mini-pauses qui lui ont assuré un décideur.

Là-bas, l’Américain a perdu cinq points derrière le tir initial et il n’y a pas eu d’erreurs cette fois-ci, démarrant le set avec une pause à 15 après une double faute de Yoshihito et en produisant une autre dans le septième match pour forger un avantage de 5-2.

Au service du titre, Reilly a décroché un as sur la ligne T pour sceller l’accord et célébrer la deuxième couronne ATP après New York l’année dernière.