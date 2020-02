Reilly Opelka, Brandon Nakashima et Soonwoo Kwon avancent

La 4e tête de série, Reilly Opelka, est en quart de finale à Delray Beach, battant le demi-finaliste de l’an dernier, Mackenzie McDonald 6-3, 6-4 en 64 minutes. Reilly a sauvé deux chances de pause dans le troisième match du match et n’a jamais regardé en arrière, tirant 17 as et gagnant une pause dans chaque set pour sceller l’affaire en un rien de temps et avancer dans les quarts.

Mackenzie a pulvérisé une erreur de coup droit dans le deuxième match pour subir une pause, gagnant deux points de rupture lors du prochain match qu’Opelka a repoussé avec un boom qui sert à cimenter la pause. Le serveur géant a à peine perdu un point derrière le tir initial dans le reste du set, le clôturant avec une prise amoureuse dans le match neuf pour un 6-3 après 33 minutes.

Un vainqueur du coup droit dans le premier match du deuxième set a conduit Reilly vers une autre pause, délivrant cinq prises de commandement et scellant l’accord avec un vainqueur de service à 5-4 pour passer au tour suivant. Faisant ses débuts à l’ATP cette semaine, Brandon Nakashima, âgé de 18 ans, a renversé un qualifié Cameron Norrie 7-5, 6-2 en une heure et 18 minutes pour la place dans les quarts.

Brandon n’a perdu que 16 points en dix matchs de service, se brisant une fois et volant le service du Britannique quatre fois pour terminer le travail en deux sets. Ils ont échangé des pauses dans les matchs quatre et cinq lors du premier match, Norrie sauvant deux points de set au service à 4-5 pour prolonger l’action.

Restant concentré, Nakashima a décroché une pause à 6-5 en prenant le premier set et en gagnant un coup de pouce massif avant le set numéro deux où il a réalisé quatre superbes prises et deux pauses dans les matchs deux et huit pour rester sur le parcours du titre.

Après deux descentes profondes à Pune et à New York, Soonwoo Kwon passe à un autre quart de finale après un triomphe de 6-4, 3-6, 7-6 sur Ryan Harrison en deux heures et 38 minutes. L’Américain est resté en contact avec une seule pause dans le deuxième set, repoussant deux balles de match à 4-5 dans le match décisif avant que le Coréen ne réclame les sept points du bris d’égalité pour franchir la ligne d’arrivée en premier et entrer dans les huit derniers.

Yoshihito Nishioka a profité d’une journée parfaite au bureau, dépassant Noah Rubin 6-1, 6-2 en 55 minutes pour la septième victoire en 2020. Les Japonais ont dominé le court dans ses matchs, perdant sept points et ne faisant jamais face à un point de rupture, garder la pression de l’autre côté du filet et prendre plus d’un demi-point au retour pour saisir quatre pauses et naviguer vers le triomphe en moins d’une heure.