Reilly Opelka fait don de masques à sa ville natale de Palm Coast

Le numéro 39 mondial Reilly Opelka a fait don de 500 masques à sa ville natale de Palm Coast cette semaine dans le cadre de ses efforts pour aider les personnes touchées par la pandémie de COVID-19, l’Opelka, 22 ans, qui a grandi à Palm Coast après son Selon NewsJournalOnline, la famille a quitté le Michigan en 2002 et s’est associée à la marque de vêtements indépendante et respectueuse de l’environnement MULCH pour distribuer les masques.

Opelka a commenté: “Pour moi, ce n’est qu’une petite manière de remercier les travailleurs essentiels et le personnel médical qui ont maintenu Palm Coast opérationnel en ces temps difficiles. Palm Coast a toujours été extrêmement favorable à moi, tout comme MULCH.

C’était l’occasion idéale de se soutenir mutuellement et de redonner. C’est à Palm Coast que j’ai grandi, c’est là que mes parents vivent encore, donc c’est à peu près toujours chez moi. Beaucoup de gens vivent encore cette situation difficile et vivent des moments difficiles.

C’est un petit geste, une petite manière de dire merci. Je pense que 500 masques iront loin dans une ville comme Palm Coast ». Philippe Zarif, co-fondateur de MULCH, a déclaré que son entreprise avait créé les 500 masques en 72 heures et qu’ils avaient arrêté la production de T-shirts et étaient passés à la production de masques.

Il a une fiche de 7-3 au cours de la saison 2020, dont un titre en dur sur Delray Beach, son deuxième triomphe en tournoi professionnel. Le circuit de tennis professionnel a été suspendu jusqu’au 12 juillet et l’ATP Tour a annoncé qu’il prendrait un appel d’ici le 1er juin pour la reprise du circuit de tennis.