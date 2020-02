Reilly Opelka parle d’Ernests Gulbis, jouant souvent des tie-breaks

La star montante américaine Reilly Opelka a parlé positivement de l’ancien numéro 10 mondial Ernests Gulbis après leur affrontement serré au premier tour à l’Open de Delray Beach. Opelka, tête de série n ° 4, est venue d’un set down pour devancer le n ° mondial de qualification.

224 Gulbis 6-7 (5) 6-4 7-6 (4) et a organisé une rencontre de huitièmes de finale contre son compatriote Mackenzie McDonald. C’était la toute première rencontre entre Opelka, 22 ans, et Gulbis, 31 ans. Opelka, qui mesure 6 pieds 11 pouces de hauteur, est bien conscient qu’il doit conserver son service et ensuite livrer son meilleur tennis en bris d’égalité s’il veut se donner une chance de gagner un match de tennis.

“Ernests est un compétiteur coriace. Il joue bien et il a eu un bon début d’année. Je viens de me battre mentalement très fort et j’ai pu remporter la victoire”, a déclaré Opelka, selon l’ATP Tour. “Je pense que je joue plus à égalité -des briseurs que le joueur de tennis moyen, donc il est important pour moi d’avoir un plan pour chacun. ”