Reilly Opelka partage des choses positives sur le fait d’être une joueuse de tennis

L’Américaine Reilly Opelka, 22 ans, fera ses débuts cette saison à l’ASB Classic à Auckland la semaine prochaine, en rejoignant Novak Djokovic, Alex de Minaur, Felix Auger-Aliassime, Andrey Rublev et Taylor Fritz. Opelka a connu une percée en 2019, entamant l’année avec huit victoires ATP sous son nom et produisant 27 de 50 matchs au cours des 12 derniers mois, remportant son premier titre ATP à New York et se classant parmi les 40 premiers.

Après cette course incroyable à New York, Reilly a un peu perdu le terrain, attendant à Atlanta un autre résultat notable sur le Tour et se qualifiant pour les demi-finales à Tokyo et Bâle d’ici la fin de l’année, de quoi conclure la saison dans la top-40.

Le grand américain qui travaille à West Palm Beach en Floride estime qu’il doit faire des mouvements cruciaux au cours des deux prochaines années avant d’atteindre son apogée à l’âge de 25 ou 26 ans, les meilleures années pour le tennis selon lui. Reilly a dû rater quelques semaines après l’US Open, ce qui l’a aidé à recharger ses batteries et à revenir en force, espérant de meilleurs résultats comme à Tokyo et à Bâle, en particulier contre les joueurs les mieux classés car il a déjà quatre top 10 gagne sur son décompte.

“Je me suis fait beaucoup d’amis partout dans le monde, et avec des trucs comme la mode, j’ai eu la chance d’avoir des amis à Milan et dans d’autres villes qui m’emmènent dans de bons endroits qui ne sont pas aussi touristiques et m’aident à trouver ce que j’aime “, a déclaré Opelka.

“C’est la meilleure partie de cette vie, avoir des amis partout qui vous emmènent dans des endroits où ils sont à l’aise, et je ne le suis pas. Les prochaines années sont énormes pour moi, car un joueur de tennis culmine généralement à l’âge de 25 ans ou 26.

Le tennis vous fait mûrir plus rapidement, car vous êtes souvent seul, vous voyagez plus de 30 semaines par an, principalement par vous-même. Vous apprenez beaucoup sur vous-même, être seul et être dans un sport individuel vous apprend beaucoup de choses, du point de vue de l’apprentissage de la gestion d’une entreprise.

C’était tout nouveau et passionnant au début, mais ensuite vous faites tout cela et vous manquez d’idées, vous devez donc trouver d’autres choses à faire. Je suis un fin gourmet, j’aime donc essayer une tonne de plats internationaux différents. New York a la meilleure nourriture au monde; tout le monde sait ça.

Pourtant, j’aime manger partout, surtout à Tokyo. J’ai eu 5-6 injections à la chirurgie spéciale de l’hôpital et je n’ai pas pu quitter New York pendant une dizaine de jours après avoir perdu à l’US Open; cela a beaucoup aidé. Avoir deux semaines de congé, ne pas toucher à une raquette et être avec des amis et de la famille, c’était rafraîchissant. Les deux derniers mois sur le Tour n’ont pas été si mal parce que j’ai eu cette pause. ”