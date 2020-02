Reinhard Fromm ne parraine plus Stan Wawrinka

Le triple champion du Grand Chelem, Stan Wawrinka, s’est séparé de Reinhard Fromm, l’entrepreneur d’emballage zurichois actif dans le monde entier. Depuis douze ans, le nom de Fromm est visible sur les manches de Wawrinka mais le duo a décidé de mettre fin à leur collaboration à la fin de la saison 2019.

S’adressant à BLICK, Fromm a déclaré: “Des amis m’ont récemment demandé: N’êtes-vous plus sur la chemise de Stan? Oui, j’ai répondu, parce que vous ne pouvez plus me voir. Plus récemment, il avait quatre sponsors de chaque côté. Pratiquement personne ne l’a vu. Fromm plus. “

Mais Fromm ne regrette pas cette décision et affirme que leur collaboration a apporté une grande visibilité à la marque. «Les trois titres du Grand Chelem de Stan en particulier ont été d’excellentes publicités pour nous partout dans le monde.

Stan et moi avons toujours eu une bonne relation. Mais maintenant, j’investis dans la jeunesse. “Fromm a recruté 12 juniors pour faire partie de la” Fromm Swiss Tennis Top Junior Team “et l’équipe comprend Dominic Stricker (17), qui s’est récemment formé à Dubaï avec Roger Federer, Céline Naef (14), Jeffrey von der Schulenburg (18), Leonie Kung (19) ou Lulu Sun (18).

Wawrinka, 34 ans, est classé n ° 13 au monde et a récemment atteint les quarts de finale de l’Open d’Australie à Melbourne, descendant jusqu’à l’Allemand Alexander Zverev. Le joueur suisse, qui aura 35 ans le mois prochain, s’est retiré le plus récemment de l’ATP à Montpellier.