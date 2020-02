Relier les échéances au milieu d’une myriade de comptes à rebours pour la retraite

Depuis plus de 20 ans qu’il fait partie de la formation professionnelle du tennis, l’Israélien Jonathan Erlich a tout vu sur le Tour. Et puis certains. Ces expériences ont également aidé les 42 ans à mieux comprendre le virage du circuit.

À cette fin, lorsque ce journaliste a rattrapé «Johnny Erlich» – comme il se référait à lui-même – au Maharashtra Open de 2020 à Pune, les paroles d’Erlich semblaient être un miroir à double sens reflétant non seulement le double du tennis, mais pas si éloigné antécédents mais aussi son présent et son avenir.

Et la seule chose qui, selon Erlich, croit que le tennis double est – et a été – besoin, est le marketing. Non seulement pour promouvoir la discipline mais aussi pour la rendre plus viable économiquement pour les joueurs et le sport lui-même.

«Les gens doivent voir les étoiles. C’est ainsi que je le vois », a expliqué Erlich à ce sujet. “Donc, les gens ne savent pas – si personne ne veut me vendre comme un très bon joueur et un joueur du Grand Chelem, personne ne s’en soucierait [me].

Mais s’ils disent: «Wow, il n’était pas. 5 dans le monde “, les gens seraient excités et viendraient le voir [doubles]”. Un tel marketing nécessiterait alors des tournois pour mettre les joueurs de double à égalité avec ceux qui jouent en simple lorsqu’ils tentent d’attirer un public potentiel.

L’évidence de cette disparité est presque au même niveau que l’inégalité évidente d’échelle de rémunération entre les deux principales bifurcations du tennis. Erlich, cependant, a reconnu qu’au moins en ce qui concerne les prix en argent, certains changements ont été apportés – au moins, aux Majors.

Par rapport au moment où Andy Ram et lui ont décroché le titre du double masculin, Erlich a déclaré que l’augmentation de 20 à 25% du prix en double était “très agréable”. Mais il a ajouté: “Nous pouvons faire plus, je pense … Je pense que ça a toujours été un combat avec les tournois pour commercialiser les joueurs, les gars en double exactement comme ils font les gars en simple … Je pense que si vous [tournaments] je voulais être comme un produit, je crois que c’est une question de marketing ».

Et maintenant que certains des noms les plus redoutables sur le circuit du double sont sur le point de prendre leur retraite, ou poussent vers elle, la pertinence de la commercialisation du double en tant que spécialité a été encore accélérée. Erlich a souligné qu’il y avait encore «quelques grandes équipes» en double actuellement, faisant spécifiquement référence à Jamie Murray et Neal Skupski, Mate Pavic et Bruno Soares, et Lukasz Kubot et Marcelo Melo, et Ivan Dodig et Filip Polasek parmi certains des plus performants. duos sur le terrain.

Dans le même temps, il a admis qu’il n’y avait pas de partenariats légendaires qui étaient désormais définis dans la catégorie, actuellement. «Nous avons d’excellents joueurs de tennis autour. [But] en ce moment, vous n’avez pas de grandes équipes de légende comme les Bryans, comme Leander [Paes]», A-t-il dit en poursuivant,[Robert] Lindstedt est à la fin de sa carrière et je suis toujours de l’ancienne génération ».

Pour Erlich, cette fracture générationnelle couvre non seulement le double en soi, mais englobe également l’état du tennis dans son pays natal, Israël. Selon lui, «il n’y a pas beaucoup de [doubles] des joueurs du même pays qui, je pense, font très mal en double ».

Pourtant, il a déclaré que ce problème avait été atténué par le fait que le tennis d’aujourd’hui était davantage une affaire et que certaines choses devaient être prises telles quelles. D’un autre côté, ce qui est un peu plus difficile à accepter pour lui, c’est la façon dont le tennis israélien a été créé au cours des dernières années.

Ironiquement, selon Erlich, ce n’est pas parce que le pays ne se soucie pas du sport mais parce qu’il se concentre trop sur le court terme plutôt que sur le long terme. “Le [Israel Tennis] Association, au cours des 10 à 15 dernières années, je pense, ils se sont perdus », a observé Erlich.

«Ils n’ont pas investi autant dans l’avenir, ils n’ont investi que dans le présent, qui était nous. Et, nous avons la grande génération, donc je pense qu’ils espéraient juste que nous resterions pour toujours. Ce n’est que maintenant qu’ils ont recommencé à se regrouper ».

Erlich a estimé que ce décalage entre le passé actuel et le futur aurait besoin de 10 à 15 ans pour être comblé. Pour le moment cependant, quelques jeunes sont devenus le dépositaire des espoirs du vétéran pour ce qui pourrait être.

“Nous avons un [few] les gars [ranked] entre 300-500. Ils sont assez jeunes, entre 19 et 22 ans. J’espère donc qu’au moins l’un d’entre eux franchira le classement », a expliqué Erlich. Le résident de Tel Aviv n’a pris aucun nom mais semble faire référence à Edan Leshem, 22 ans, classé 347e au monde; Yshai Oliel, 20 ans, s’est classé 397e au monde, et Ben Patael, 22 ans, 537e au monde.

Pour Erlich, même si l’un de ces gars a réussi à se hisser parmi les 200 premiers ou même les 150 premiers du classement ATP, ce serait un succès tangible de s’accrocher et d’émuler pour les autres. En alignant ses objectifs sur cette perspective, Erlich a déclaré qu’il guiderait ses jeunes compatriotes pour “essayer de les aider à se développer le plus rapidement possible”.

Dans un créneau, devenant ainsi le lien – en quelque sorte – enfilant le tennis israélien passé et présent, avec l’avenir. Crédit photo: Ranjith Kumar