Remporter la Coupe ATP l’un des plus beaux moments de ma carrière

Dimanche, 16 fois champion du Grand Chelem, Novak Djokovic a vécu l’un des meilleurs moments de sa carrière dimanche lorsqu’il a conduit son pays à remporter la première Coupe ATP. L’Espagnol Roberto Bautista Agut a battu Dusan Lajovic dans le premier match à égalité de la finale de la Coupe ATP pour donner à l’Espagne une première avance mais un numéro mondial

Djokovic a ensuite livré dans les deux caoutchoucs suivants pour aider la Serbie à remporter un retour et à remporter le titre. Djokovic, 32 ans, a battu Rafael Nadal 6-2 7-6 (4) dans le deuxième caoutchouc, avant que lui et Viktor Troicki ne voient Pablo Carreno Busta et Feliciano Lopez 6-3 6-4 dans le caoutchouc décisif.

“Je me souviendrai de cette expérience pour le reste de ma vie comme certainement l’un des plus beaux moments de ma carrière”, a déclaré Djokovic, selon la Coupe ATP. “J’ai été très chanceux et béni d’avoir une carrière incroyable au cours des 15 derniers années, mais jouer pour l’équipe, jouer pour le pays avec certains de mes meilleurs amis pendant très longtemps, vous ne pouvez pas égaler cela.

C’est tout simplement trop spécial. “Sydney a une grande communauté serbe et l’équipe de Serbie ATP Cup a bénéficié d’un énorme soutien tout au long de la phase à élimination directe.” Je n’ai jamais connu une telle atmosphère sur un court de tennis …

Vous nous avez portés à la victoire et nous vous devons un grand, grand merci », a déclaré Djokovic. «Nous faisons partie d’un sport individuel où nous jouons seuls. Mais même lorsque nous jouions en simple, je n’avais jamais l’impression que ce n’était que vous là-bas.

Vous avez toujours une équipe dans votre coin qui vous donne force et concentration. Ce fut le clou de la compétition, avec le soutien des fans et des drapeaux. ”