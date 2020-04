Renata Zarazúa raconte la meilleure semaine de sa vie

Seuls deux mois et demi de la saison 2020 ont été disputés même si, pour certains joueurs, il a suffi de trouver un tournant qui change leur carrière. C’est le cas de Renata Zarazúa, demi-finaliste dans la WTA de Acapulco Au cours du dernier mois de février, un résultat qui lui a redonné toute la confiance qu’il recherchait les années précédentes. Des demi-finales qu’elle n’oubliera jamais, comme elle le raconte elle-même dans une interview pour le WTA.

“Je pense que c’était la meilleure semaine de ma vie“Avoue sans hésiter le joueur de tennis mexicain. «J’ai vécu beaucoup de choses différentes que je n’avais jamais vécues auparavant, tout était vraiment nouveau pour moi. J’ai pris beaucoup de souvenirs et de belles expériences d’Acapulco, j’espère pouvoir les répéter un jour. Le plus important était d’avoir pu vivre tout ça avec mon frère, je pense qu’il m’a été d’une grande aide pendant toute la semaine, il m’a aidé à gagner chaque match », se souvient-il avec affection.

Habituée à errer parmi les 300 meilleures du classement, Renata a fait le grand saut cette semaine-là grâce au bon travail qu’elle avait fait aux dates précédentes. Un changement qui a commencé quand il a décidé de renouveler son environnement et son lieu son frère patricio à la tête du projet. «C’est la meilleure équipe que j’ai eue pendant toutes ces années, simplement parce que notre relation va bien au-delà d’être amis, surtout en dehors du terrain, la connexion est excellente. Tout ce qui m’est arrivé a commencé à partir de là. Bien sûr, mon frère est la clé pour faire tourner tout le matériel. Nous avons toujours eu une relation fabuleuse, depuis que nous avons commencé à travailler ensemble, nous avons convenu que s’il y avait un problème sur la piste, il serait résolu sur la piste. Dès que nous quitterons la piste, nous continuerons d’être les mêmes frères que toujours. »

Patricio est maintenant celui qui commande le navire, avec son deuxième entraîneur, Hugo Armando, en plus du physiothérapeute, Carlos Aranda. Ce sont eux qui ont permis à Zarazúa de réaliser enfin son véritable potentiel dans un tournoi. Et pas chez personne. «Je savais qu’il s’entraînait très bien, que les choses évoluaient dans le bon sens. Mon équipe m’a donné beaucoup de confiance pour comprendre que nous étions sur la bonne voie, mais Je n’aurais jamais imaginé que quelque chose comme ça arriverait si tôt cette saison. Je me souviens que lors de mon premier match, il n’y avait pas encore beaucoup de gens qui me regardaient, mais une fois que j’ai vaincu Stephens, le stade a commencé à se remplir. La foule était très favorable, c’était beau de les entendre crier mon nom encore et encore. C’est un moment que je n’oublierai pas, c’est aussi arrivé au Mexique, ça le rend encore plus spécial », exprime-t-il avec émotion.

Ces demi-finales à Acapulco étaient accompagnées d’un quart de finale à Irapuato, une manche qui aurait peut-être été plus que cela si le circuit n’avait pas été suspendu. “Mentalement, c’était une situation très difficile, je jouais bien, je me sentais très à l’aise, j’ai remarqué que j’allais dans la bonne direction. En même temps, j’ai remarqué qu’après ma semaine à Acapulco, puis à Monterrey et plus tard à Irapuato, je m’épuisais peu à peu mentalement. La pause m’a aidé un peu parce que je devais rentrer à la maison, m’asseoir et réfléchir à toutes les bonnes choses qui m’arrivaient et éliminer toutes les choses négatives du passé », analyse-t-il avec perspective.

Le coronavirus est arrivé au moment le plus doux pour Renata, actuellement numéro 189 du classement, mais ce succès dans son pays est ce qui la maintient en vie maintenant, attendant avec impatience que tout revienne à la normale. “La chose la plus importante est de prendre soin de l’aspect mental, nous devons être chargés de patience. À la fin de la journée, personne ne sait quel sera notre prochain tournoi, il est donc difficile de trouver la motivation quotidienne dans notre travail. Cela doit venir de l’intérieur, comme ça, jusqu’à ce que tout s’améliore avec le temps. En fait, je suis heureux que tout ce qui s’est passé à Acapulco se soit produit au début de l’année, que m’aidera à rester motivé pour le reste de 2020”, Phrase.

