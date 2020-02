Renata Zarazua redonne espoir au tennis mexicain

Longue journée qui a été vécue hier soir dans le tournoi mixte de Acapulco avec des victoires importantes pour certains joueurs. Sloane Stpehens Cela a commencé comme le premier chef de série de l’équipe féminine, ce que l’Américain ne s’attendait pas à être Renata Zarazua (270 du monde et invité par l’organisation avec un WC) celui qui a mis fin à son aventure dans la photo. La joueuse de tennis mexicaine née en 1997 a réalisé le triomphe le plus important de sa carrière (6-4, 6-2) et a rempli d’espoir un public local pendant plusieurs décennies en attendant qu’un joueur de tennis leur fasse vivre ces émotions. Aujourd’hui, Renata est un peu plus près de devenir cette référence. Ce sont ses mots après une nuit inoubliable.

Victoire historique contre Stephens. «Ce fut un match vraiment difficile, il m’a été très difficile de l’affronter. À partir du moment où la photo a été dessinée, je n’ai pas pu la sortir de ma tête. Ensuite, je n’étais pas aussi nerveux que prévu, au fur et à mesure que la réunion progressait, je me suis retrouvé plus calme. J’avais un plan de match et l’important était de le suivre car je savais que ça marcherait pour moi. Je savais qu’elle allait faire beaucoup d’erreurs à cause des nerfs, de la pression ou quoi que ce soit. J’avais besoin de me montrer suffisamment mature pour y parvenir. Heureusement, mon frère m’a beaucoup aidé en entrant sur la piste et en m’interdisant de peser sur le tableau de bord. C’est la première année que nous travaillons ensemble et c’est quelque chose de très important. »

Ballon de match. «J’ai essayé de ne pas penser que c’était la balle de match, mais un match de plus. L’année dernière, j’avais déjà une balle de match en faveur et j’ai perdu, alors j’ai essayé d’oublier ces pensées dans ma tête. J’ai même pensé que je perdais dans ce match pour le sortir de toute façon, c’est ce qui m’a traversé l’esprit. »

Tactique préméditée. «Je n’avais jamais joué contre elle mais je la connais bien. Elle aime être jouée vite, pour lui donner beaucoup de rythme, quand elle s’arrête elle joue très bien. L’idée était de le faire bouger tout le temps, que je n’étais jamais immobile, beaucoup de ballon en haut, à gauche, tout ce qui m’a aidé à bien des points, pas du tout. Je savais que si je suivais ce plan à la fin, ça marcherait pour moi, j’allais jouer et essayer de la mettre mal à l’aise. »

Deuxième fois qu’il gagne un match à Acapulco. «La première fois, j’étais beaucoup plus nerveux parce que c’était la première fois que j’allais gagner un match ici, donc les nerfs étaient plus gros. De toute évidence, ce jeu était super spécial pour qui elle est, cela signifie beaucoup pour moi. Je suis entré sur le terrain en pensant que je pouvais vraiment gagner, c’est la chose la plus importante, de penser que vous avez des options pour gagner chaque match. Je remercie toute mon équipe d’entraîneurs de toujours garder cette foi en moi. »

Votre nouvel entraîneur, clé. «Quand j’ai commencé à travailler avec mon frère, il m’a dit que la différence entre les bons joueurs et les très bons réside dans cette partie mentale, dans la façon dont ils gèrent les nerfs et les émotions pendant les matchs, la pression. J’ai un caractère très fort, alors il m’a dit que je devrais contrôler cela si je voulais commencer à gagner de bons joueurs et aller au-delà du top300. C’était la chose la plus importante, qu’elle ait échoué ou non, l’attitude doit toujours être positive. Maintenant, je dois continuer, je ne peux pas rester dans ce match, je veux m’améliorer à chaque match qui se produit. »

Cadre ouvert. «Je n’ai gagné que mon premier tour, c’est tout ce sur quoi je me suis concentré. Pour le moment, je n’ai pas l’image en tête, je ne sais pas contre qui je joue, je veux jouer match par match. Aujourd’hui, j’ai gagné, maintenant je vais profiter, même si je n’en ai pas assez, je veux continuer à gagner. Je sais que Venus Williams a perdu mais il y a encore beaucoup de bons joueurs dans le tournoi, chaque match sera très dur. Avec cette confiance que j’ai maintenant, je sais que je peux affronter les bons joueurs et offrir un bon niveau. Je ne veux pas que cette victoire me déconcentre trop, je veux continuer à bien faire les choses. »

Battez-vous avec Rafa en prime time. «Quand j’ai vu la programmation et vu qu’il jouait au même tour que Rafa, j’ai vite compris qu’il était plus important, j’ai tout le respect pour lui, je serais aussi allé le voir. Ensuite, voir des gens entrer dans le stade m’a beaucoup encouragé. Dans les moments où vous vous sentez fatigué, vous voyez toutes ces personnes qui vous remontent le moral, vous crient dessus, puis vous récupérez. Je ressentais beaucoup cette énergie, dans cet endroit, ils m’ont toujours beaucoup soutenu ».

