René Stammbach sur Roger Federer, la Laver Cup et l’Open de France

René Stammbach, le président suisse du tennis, dit qu’il pense que la Laver Cup devrait être reportée à une date ultérieure dans le calendrier et rejette les informations selon lesquelles l’ITF envisagerait de poursuivre tout joueur qui ne joue pas l’Open de France.

Selon le quotidien suisse, le BLICK, Stammbach dit: “Ils sont vendus à Boston, oui. Mais aussi à l’Open de France – ils sont complets depuis des décennies. Et qui joue la Coupe Laver quand un Grand Chelem se déroule à Je pense que vous seriez bien avisé de reporter la Laver Cup jusqu’à la fin de l’année.

Il s’agit d’un tournoi d’exposition et les expositions sont généralement au calendrier en novembre. Roger l’a fait lui-même et a joué des matchs d’exhibition l’année dernière. “Stammbach espère également que Federer continuera à jouer jusqu’aux Jeux olympiques de 2021.

“Je suppose que c’est difficile! Dans tous les cas, nous ferons tout pour qu’il le fasse. De plus, il n’a pas eu son genou opéré pour rien ou juste pour la randonnée.” Stammbach, qui est également membre du conseil d’administration de l’ITF, a rejeté les informations parues dans les médias selon lesquelles l’ITF envisagerait de poursuivre en justice tout joueur n’ayant pas disputé les Internationaux de France en septembre.

“Tout le non-sens. J’appelle le président de l’ITF deux heures par jour. Je devrais savoir! D’où viennent ces menaces de poursuites est un mystère pour moi. Quelqu’un l’a inventé, quelqu’un l’a dit aux autres et maintenant cela passe par les médias. Mais je peux rassurez-vous: il n’y a rien et aucune vérité là-dedans.

Aucun de nous n’a fait de menace! Contre qui? Ils (les Grands Chelems) sont organisés par nous, représentés dans les comités, mais ils ne dépendent pas de nous. Les tournois du Grand Chelem ne nous appartiennent pas, nous ne déterminons pas leurs activités quotidiennes – ils sont autonomes à cet égard. “

Enfin, parlant de la décision de la Fédération française de tennis de retarder l’Open de France sans en consulter d’autres, Stammbach affirme qu’il aurait été préférable d’informer les autres organisations, mais il ne pense pas que la Fédération française mérite le contrecoup qu’elles ont obtenu.

«Il est dans l’intérêt des joueurs de pouvoir jouer des tournois le plus rapidement possible afin qu’ils puissent à nouveau gagner correctement. En plus des vingt premiers, beaucoup peuvent bien l’utiliser, après tout, ils restent sous contrat avec leurs entraîneurs à des coûts considérables.

Les Français nous ont présenté un fait a complis. Il manque en fait quelque chose dans le travail d’équipe. Le genre le plus raffiné aurait été s’ils avaient informé leur famille, c’est-à-dire les autres tournois du Grand Chelem et l’ITF. Mais je ne trouve pas répréhensible qu’ils aient fait quelque chose pour maintenir le moteur en marche.

Il n’y a aucune raison de condamner les Français. L’USTA américaine et l’association australienne ont-elles consulté les autres lorsqu’ils ont investi dans la Laver Cup avec l’ITF? ”