Réponse de Bianca Andreescu aux propos de Darren Cahill

Dans une interview accordée à Pal Springs Life, Bianca Andreescu a répondu aux récentes remarques de Darren Cahill faites plus tôt cette semaine. L’acteur de 54 ans a déclaré que le joyau du tennis étincelant lui rappelait Kim Clijsters.

Le Belge, quadruple champion de la Major et ancien no. 1, a fait un autre retour au Tour, à l’âge de 36 ans. Déclarant qu’elle avait été honorée par les comparaisons faites par l’entraîneur de tennis australien Darren Cahill, Andreescu a déclaré: «C’est incroyable parce que Kim était mon idole d’enfance et mon entraîneur a utilisé pour lui dire tout le temps que je me souviens d’elle.

Je l’ai regardée à cause de son style de jeu. Elle était tellement différente des autres joueurs. Elle avait un jeu complet. Elle était très forte mentalement, physiquement et tactiquement. ”Le monde non. 4 a également déclaré qu’en grandissant, Clijsters était l’une de ses idoles.

Andreescu, qui souffre d’une blessure au genou, espère revenir sur le Tour au BNP Paribas Masters à Indian Wells, plus tard ce mois-ci. Elle est la championne en titre cette année, dans l’événement. Elle n’a pas encore disputé de match de compétition cette saison, après qu’une blessure l’a forcée à quitter l’Open d’Australie.

Elle a disputé pour la dernière fois la finale de la WTA à Shenzhen en octobre, s’échappant du tournoi en phase de groupes.