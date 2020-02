Réponse joculaire de Stakhovsky après avoir sifflé une faute de pied

Faute de pied! Peut-être l’un des cris les plus désagréables du tennis. Le joueur au service réfléchit à l’endroit où placer le ballon, la direction, la puissance, la réponse de son adversaire, le tableau de bord, mille choses qui s’effondrent en marchant un peu sur la ligne. La même chose est arrivée cette semaine Sergiy Stakhovsky tout en contestant le Challenger de Pau. L’Ukrainien était tellement gêné qu’ils ont regardé d’où il est allé pour lancer le deuxième service, même si cela n’a pas donné un bon résultat non plus.

Stakhovsky était en colère pour une faute de pied appelée au 1er service et l’a fait au 2e service … pic.twitter.com/0tzK9ZrU1V

