Résultats de la Fed Cup vendredi

En attendant ce matin pour entamer le duel entre les Etats-Unis et la Lettonie, on sait déjà comment se sont passés les sept autres éliminatoires Jouer de la Fed Cup vendredi après la fin de toutes les réunions. Il en va de même pour les sept éliminatoires, où l’Espagne, la Suisse, l’Allemagne et la Slovaquie sont sur le point d’obtenir le laissez-passer.

Espagne 2-0 Japon

Pays-Bas 1-1 Biélorussie

Roumanie 1 – 1 Russie

Brésil 0-2 Allemagne

Slovaquie 2 – 0 Grande-Bretagne

Belgique 1 – 1 Kazakhstan

Suisse 2-0 Canada

.