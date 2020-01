Résumé de l’Open d’Australie de la troisième journée des hommes

Des pluies avaient été prévues pour le jour 3 de l’Open d’Australie mais, heureusement, cela s’est produit très tard dans la journée et tous les matches ont été joués selon le calendrier avec quelques changements de terrain tardifs. Il y avait cependant beaucoup de vent, donc certains des joueurs sur les courts extérieurs ont eu un peu de mal à ce sujet.

Australian Open Day 3 Hommes Recap

Qui se sent bien dans sa peau?

Après avoir atteint les quarts de finale ici il y a deux ans, Tennys Sandgren a bouleversé l’Open d’Australie (en 2018, il a éliminé Stan Wawrinka et Dominic Thiem). La huitième tête de série, Matteo Berrettini, a été la victime cette fois-ci. Berrettini est revenu de deux sets à aimer et avait une avance de 4-3 40-0 sur le service de Sandgren dans le décideur. Pourtant, d’une manière ou d’une autre, l’Américain a creusé ce trou et s’est brisé rapidement pour battre son adversaire 7-6 6-4 4-6 2-6 7-5.

Tommy Paul a également survécu à une tentative de retour d’un joueur tête de série, Grigor Dimitrov. L’Américain a mené deux sets à l’amour mais devenait de plus en plus faible physiquement, finissant par chuter de 3 à 5 dans le cinquième set. Mais c’est le Bulgare qui a commencé à lutter, perdant son propre match à 30-0 et permettant à Paul de revenir. Dans le bris d’égalité décisif, c’est soudain Dimitrov qui ne pouvait pas bien bouger, et l’Américain a pu prendre 10 points à 3.

Roger Federer Cela a pris 92 minutes pour envoyer Filip Krajinovic 6-1 6-4 6-1. Le tirage au sort des Suisses s’ouvre avec lui, désormais sûr de ne pas affronter de tête de série avant les quarts de finale.

Qui voudrait oublier cette performance?

Daniel Evans, tête de série d’un Grand Chelem pour la toute première fois, n’a pas répondu aux attentes. Après être revenu de deux sets à aimer au premier tour contre Mackenzie McDonald, le Britannique s’est retrouvé au même endroit contre Yoshihito Nishioka. Mais ce ne devait pas être cette fois-ci, car Evans n’a jamais battu les Japonais et perdu le match 4-6 3-6 4-6.

18 ans Jannik Sinner a été stupéfait par Marton Fucsovics. Le Hongrois a trouvé une belle forme de nulle part et a battu Denis Shapovalov au premier tour. Fucsovics a pu répéter cette performance mercredi en éliminant le jeune très prometteur 6-4 6-4 6-3. Bien que cela soit dû en partie au bon jeu du Hongrois, Sinner a eu une journée assez épouvantable, frappant 16 vainqueurs à 47 fautes directes.

Hubert Hurkacz n’était tout simplement pas physiquement à la hauteur du défi contre John Millman. Le Polonais n’a pas bien récupéré après avoir joué un match de cinq matchs contre Dennis Novak mardi. Millman a la capacité de faire jouer à l’adversaire une balle de plus et c’est exactement ce qu’il a fait. Hurkacz a perdu 4-6 5-7 3-6 et n’a gagné que 30% des points derrière son deuxième service.

Match du jour

Bien qu’il ait eu des moments plus faibles (comme à chaque match du Français), Benoit Paire perdre en cinq sets à Marin Cilic était extrêmement divertissant. Paire a finalement surmonté sa malédiction de bris d’égalité (était 0-8 cette année avant ce match), mais a perdu un plus important dans le cinquième set. Il y avait peu d’occasions de briser pour l’un ou l’autre joueur dans le cinquième set et tout était sur le bris d’égalité pour décider du vainqueur. Cilic était un bien meilleur joueur dans celui-là, remportant tous ses points de service et prenant le match 6-2 6-7 3-6 6-1 7-6. Le Français a touché 30 as mais ce n’était pas suffisant pour arrêter Cilic. C’était le 10e match de Paire cette saison et ils ont tous pris la distance.

