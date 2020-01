Résumé de l’Open d’Australie du Jour 1 Hommes

Seulement 13 des 32 matches du premier tour prévu pour les hommes ont été achevés le premier jour de l’Open d’Australie, la pluie ayant interrompu huit matchs et reporté le reste. Tous seront terminés / joués mardi, mais concentrons-nous sur ce que les organisateurs ont pu mettre sous le toit ou sur les matchs qui se sont déroulés très tôt dans la journée.

Australian Open Day 1 Men’s Recap

Du coté positif

Roger Federer a joué un Steve Johnson en forme (l’Américain vient de remporter un titre Challenger à Bendigo). Mais le Suisse a facilement réussi à dominer les points avec son tennis de première frappe et a pris le dessus sur Johnson dès le départ. Le plus gros passif de Federer, le revers, a été solide pendant la majeure partie du match et a même créé quelques gagnants à couper le souffle. Le Suisse n’a pas joué d’échauffement mais aucun signe de rouille n’était visible lors d’une victoire 6-3 6-2 6-3. Peut-être le plus grand indicateur de la simplicité était le temps de jeu – 81 minutes.

Après un set d’ouverture de 23 minutes, il semblait Stefanos Tsitsipas fera de lundi le pire jour de la vie de Salvatore Caruso. Bien qu’il n’ait remporté que neuf points dans le premier set, l’Italien a reconstruit un peu, prenant quelques matchs de service pour prolonger au moins un peu le match. Mais ce fut néanmoins une superbe performance de la part du Grec, qui n’a jamais fait face à un seul point de rupture et a remporté 33/36 points lors de son premier service.

Qui avait l’air mauvais

L’un des artistes les plus impressionnants des deux dernières semaines, Daniel Evans est descendu deux sets pour aimer Mackenzie McDonald. Cela aurait été assez surprenant, surtout que l’Américain n’a disputé que son deuxième match depuis Roland-Garros. Mais le Britannique a réussi à élever son niveau de jeu et n’a jamais été vraiment menacé dans les trois sets suivants. Pourtant, c’est un signe assez inquiétant pour Evans, qui était censé par beaucoup donner à Djokovic un moment très difficile dans leur potentiel match de troisième ronde.

25ème graine Borna Coric ne laissera pas une impression durable à Melbourne. Le Croate est tombé sur le premier obstacle face à l’Américain toujours dangereux Sam Querrey, qui a fait exploser 18 as et était en plein contrôle du match. Alors que Coric n’était pas un grand favori de cet affrontement, perdre en deux sets et 104 minutes doit être décevant.

Denis Shapovalov était censé être l’un des prétendants aux chevaux noirs les plus dangereux pour avoir même gagné le tout. Il semblait que le Canadien n’aurait pas vraiment pu demander un meilleur match nul, car Fucsovics a connu une série de défaites et a pris sa retraite tôt au Bendigo Challenger de la semaine dernière. Mais Shapovalov n’a pas vraiment pu trouver son rythme pendant les trois heures et le Hongrois a joué son meilleur match depuis un bon bout de temps pour gagner 6-3 6-7 6-1 7-6.

Match du jour

Novak Djokovic démoli Jan-Lennard Struff 7-6 6-2 2-6 6-1. Bien qu’il y ait eu peu de drame dans le quatrième set, c’était un affrontement brillant à regarder. Le tennis au rythme rapide de Struff s’accordait très bien avec la défense de Djokovic et pendant un bref instant, l’Allemand jouait si bien qu’un éventuel bouleversement semblait être sur les cartes. En regardant uniquement le résultat, vous pourriez penser que perdre un set au premier tour pourrait être un mauvais pronostic pour le résultat de Djokovic dans ce tournoi, mais l’Allemand était sans aucun doute l’un des adversaires les plus difficiles à obtenir. Le Serbe sera heureux d’avoir réussi à traverser celui-ci sans perdre trop d’énergie.