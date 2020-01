Résumé de l’Open d’Australie du Jour 4 Hommes

Avec le Jour 4 dans les livres, nous sommes sur le Round 3 de l’Open d’Australie 2020. Une seule tête de série a été éliminée alors que Nikoloz Basilashvili a perdu contre Fernando Verdasco. Qui a réalisé une belle performance et qui ne sera pas satisfait de ses efforts d’aujourd’hui?

Australian Open Day 4 Hommes Récap

Ceux qui ont impressionné…

Ernests Gulbis a remporté son cinquième match à l’Open d’Australie de cette année. Le Letton a battu Aljaz Bedene en trois sets confortables, 7-5 6-3 6-2. Ce fut une excellente performance, surtout au service, car Gulbis a explosé 13 as et sauvé les huit points de rupture face. Il affrontera désormais la 10e tête de série Gael Monfils pour une place au quatrième tour.

Après une performance désastreuse à la Coupe ATP, Alexander Zverev est en bien meilleure forme pour le premier Major de l’année. La plus grande surprise de la défaite qu’il a infligée à Egor Gerasimov a peut-être été l’absence de doubles fautes, un problème qui l’a tourmenté au cours de la dernière année.

Andrey Rublev a clairement beaucoup à faire dans le réservoir, prolongeant sa séquence de victoires à 14 avec style. Le Russe n’a jamais fait face à un point de rupture, a remporté 90% des points lors de son 1er service et a décroché un record de 20 as, battant Yuichi Sugita 6-2 6-3 7-6 (5). David Goffin attend dans ce qui sera sûrement une fantastique rencontre de troisième ronde.

Nick Kyrgios certainement impressionné par son jeu de base, en abattant Gilles Simon. L’Australien dérange rarement en jouant de très longs rallyes, mais Gilles Simon l’a certainement fait pour le faire. Le Français a bien fait d’essayer de jouer ce match à ses propres conditions, mais il s’est avéré que Kyrgios peut le surpasser également.

… Et ceux qui ne l’ont pas fait

Il pourrait être controversé d’inclure ici quelqu’un qui a gagné en deux sets, mais Rafael Nadal n’a certainement pas eu une bonne journée au bureau. Un jeu de jambes assez lent et un taux de conversion de points d’arrêt terrible (1/18 dans les deux premiers sets) ne sont pas de bonnes prévisions pour le reste du tournoi. Mais pour gagner un Grand Chelem, vous devez généralement vous battre contre une mauvaise performance ou deux et c’est super pour l’Espagnol de l’avoir fait en trois sets. Et de ne pas laisser son adversaire, Federico Delbonis, sortir d’ici; il a été absolument brillant pour sauver ces opportunités de points d’arrêt.

Kevin Anderson a mené Taylor Fritz deux sets à aimer et 4-2 dans le troisième, sans interruption à ce moment du match. Mais l’Américain a riposté et a réussi à prolonger le match assez longtemps pour qu’Anderson s’épuise complètement. Les deux sets suivants ont été très simples car le Sud-Africain n’avait tout simplement pas assez de gaz dans son réservoir.

Match du jour

Peut-être pas nécessairement le meilleur en termes de niveau aujourd’hui, mais Karen Khachanov contre Mikael Ymer était certainement une joie à regarder. Avec 20 interruptions de service en 47 matchs, ce fut un duel amusant et fou entre deux gars qui ne voulaient pas reculer, même après quatre heures et demie de jeu. Ymer a cassé Khachanov lorsque le Russe servait pour le match dans le cinquième et a eu l’occasion de le terminer sur sa propre prestation à 6-5. Mais son adversaire avait aussi quelques tours dans sa manche et attaqué sans crainte au niveau.

Le Suédois était encore à deux points de la victoire à 8-6 lors du bris d’égalité décisif. Mais c’est à ce moment-là que la pression s’est empilée sur lui alors qu’il a commis quelques erreurs inhabituelles pour perdre les quatre points suivants. Khachanov n’a pas hésité et a remporté ce joyau d’un match 6-2 2-6 6-4 3-6 7-6. Le Russe a déclaré dans une interview après le match qu’il avait l’impression de “donner naissance pendant 4 heures et 34 minutes”.