Resurgent Kyle Edmund est impatient de revenir “ en haut du classement ”

La saison 2019 a été difficile pour Kyle Edmund, mais il est convaincu qu’il a franchi le cap et espère maintenant augmenter à nouveau le classement ATP.

Après les sommets de 2018, il a atteint la demi-finale de l’Open d’Australie, remporté son premier titre de l’ATP Tour à Anvers et atteint un sommet en carrière de 14e au monde, a atteint le plus bas de 2019.

Le joueur de 25 ans a eu du mal l’année dernière alors qu’il a subi une série de sorties précoces et il est tombé à la 75e place du classement mondial à un moment donné.

Après une sortie au premier tour à l’Open d’Australie de cette année, Edmund a finalement trouvé une forme dans son prochain tournoi en remportant son deuxième titre ATP en remportant le Open de New York.

Le résultat l’a vu revenir dans le top 50 mondial, mais il vise plus haut.

«Je crois qu’avec la façon dont je peux jouer et les joueurs que je peux battre, je peux à nouveau me hisser dans le classement. Mais vous devez le faire », a-t-il déclaré à ATPTour.com.

“Ce n’est pas seulement que je dis cela et ça va arriver. C’est à moi d’aller le faire maintenant. Je l’ai déjà fait pour avoir une bonne manche dans les plus grands tournois. A remporté un [ATP] Événement de la tournée, été dans le Top 15 du monde. Donc je peux le faire, je dois y aller et recommencer presque maintenant et apprendre de ce qui s’est passé la dernière fois. “

Edumnd a également atteint le quart de finale de l’Open du Mexique en février, mais il sait qu’il doit améliorer “tous les petits trucs” et maintenir l’élan s’il veut atteindre ses objectifs.

«Je ne fais que commencer, vraiment. Essayer d’obtenir les meilleurs résultats possibles. J’en suis maintenant à un stade où, si j’obtiens un bon résultat, je pourrais reprendre de l’élan », at-il déclaré. «Au cours de la dernière année, je n’ai tout simplement pas obtenu un résultat important par rapport à 2018. Voilà où j’en suis, j’essaie juste de faire de mon mieux.

“Vous ne pouvez pas vraiment attendre. Vous devez aller le faire et le gagner. Ce n’est pas vraiment un résultat comme un coup de chance. Cela ne se produit pas simplement.

“[It is about doing] tous les petits trucs qui s’y rattachent, comme s’améliorer physiquement sur le terrain, quoi que ce soit, prendre soin de vous et faire tout ce que vous pouvez pour maximiser cette possibilité. Bien sûr, lorsque vous vous lancez sur une course, vous obtenez plus de confiance et les victoires sont un peu plus faciles. C’est juste essayer de faire de mon mieux pour y arriver. “

Aimez notre page Facebook et suivez-nous sur Twitter @ T365Official.