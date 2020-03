Retour de Kim Clijsters: «Je voudrais faire de grands pas mais je dois me concentrer sur de petits pas»

Elle sent qu’elle a pris des mesures positives lors de son deuxième match de retour, mais Kim Clijsters admet que «certaines choses doivent encore être améliorées».

La quadruple vainqueur du Grand Chelem a affronté Johanna Konta à l’Open de Monterrey, mais elle est descendue 6-3, 7-5 dans la rencontre d’une minute et 25 secondes.

. @ Clijsterskim fait le coup supplémentaire, très spécial 🌟 #AbiertoGNPSeguros pic.twitter.com/WdYbjK05kq

– WTA (@WTA) 4 mars 2020

Cependant, la mère de trois enfants estime qu’elle a pris des mesures positives après sa défaite au premier tour face à Garbine Muguruza à Dubaï la semaine dernière.

“Je sentais que certaines choses allaient mieux”, a déclaré Clijsters, qui a pris sa retraite du sport en 2012 avant de revenir en février.

«Certaines choses doivent encore être améliorées. C’est pourquoi il est bon de jouer des matchs. À Dubaï, je n’ai pas bien commencé parce que j’étais dépassé, mais aujourd’hui j’ai commencé et servi bien mieux que là-bas. Ce sont quelques-unes des choses positives, et les points qui doivent être meilleurs, je travaillerai très dur pour les améliorer pour d’autres matchs.

«J’ai traversé différentes générations et joué de nombreux joueurs tout au long de ma carrière. Je suis encore à un stade où je veux me concentrer sur ce que je fais et comment je me sens, et aussi commencer à lire mes adversaires.

«C’est un processus auquel je dois faire confiance et continuer à travailler dur pour m’améliorer à chaque match que je joue. Je voudrais faire de grands pas mais je dois me concentrer sur de petits pas et m’améliorer de jour en jour. “

