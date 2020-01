Retour spectaculaire de l’Espagne contre Blgica dans les trimestres de la Coupe ATP

L’Espagne jouera ce samedi contre l’Australie les demi-finales de la Coupe ATP après avoir battu avec beaucoup de travail et souffert en quarts de finale une Belgique qui a combattu le ticket jusqu’au «super tie-break» du match de double décisif.

Il avait plus de travail que l’équipe espagnole ne s’attendait à se débarrasser des Belges, qui ils ont été surpris merci, en particulier au grand jeu de son numéro un, David Goffin, qui a pu battre Rafa Nadal en deux sets (6-4, 7-6) et mener la course à un match final spectaculaire où les Baléares et Pablo Carreño Ils étaient sur le fil.

Le Manacorí et l’Espagnol ont dû faire face pendant plus de deux heures à Joran Vliegen et Sander Gille, un couple mixte qui n’a pas rendu la passe chère. Les Belges étaient puissants dans le service et à partir de là, ils ont conservé leurs options, renforcés lorsqu’ils ont pris le «tie-break» qui a décidé de la première partie (9/7).

Encouragé par cet avantage d’humeur sur le tableau de bord, le duo rival est resté ferme sur la piste, sans donner d’options pour servir et menacer le reste. Les Espagnols ont dû sauver deux balles de «pause» dans le huitième match et ont finalement trouvé leur chance d’éviter une autre «mort subite» maladroite.

La vidéo est entrée en action pour confirmer que Vliegen avait envahi le champ opposé pour exécuter une simple volée pour donner la première pause de toute la rencontre à Nadal et Carreño, qui a alors su se mettre en colère pour tenir son service, soulevant une option de pause. Dans le “ super tie-break ”, les deux ont maintenu leur force et ont renversé la résistance rivale (10/7) pour se rencontrer samedi, à partir de 8h30, heure espagnole, avec l’Australie hôte dirigée par Nick Kyrgios et Alex de Miñaur.

Goffin surprend Nadal

Avant ce match, La Belgique avait montré qu’elle n’était pas un invité de pierre Merci à David Goffin. L’équipe de Rocourt a affiché son meilleur niveau pour mettre fin à la grande séquence de victoires que Rafa Nadal traînait depuis sa défaite contre Alexander Zverev lors du premier match de la finale de l’ATP.

Précisément dans le cita des “ maîtres ” de 2017, le Belge a eu sa seule victoire contre les Baléares dans ses cinq affrontements, mais à cette occasion il y a eu un certain déclin physique chez les Espagnols, ce qui ne s’est pas produit lors de son duel à Sydney où Nadal ne s’est jamais senti à l’aise.

Le vainqueur de 19 “Grand Chelem” n’a pas trouvé le véritable moyen de dominer Goffin. Trop erratique et sans rythme avec votre service, il est tombé sur une excellente version de son rival, très pointu dans tous ses coups de poing, surtout avec un revers parallèle qui a fait beaucoup de dégâts.

Nadal a découvert très bientôt que Je ne m’attendais pas à un jeu simple. Il a relancé avec qualité un 0-40 lors du troisième match, mais n’a pas pu le faire dans une situation similaire au cinquième et onze du monde en a profité, éphémère car l’Espagnol, qui avait déjà menacé le reste lui aussi, a répondu instantanément.

Il y a eu ses meilleurs moments dans le jeu, mais n’a pas réussi à terminer un 0-40 clair avec 4-3 sur le tableau de bord et sa faiblesse dans le service a fini par lui coûter cher avec une autre pause que Goffin a confirmé et lui a fait perdre son premier set de Londres.

L’image était compliquée dès le début du deuxième set. Le numéro un belge a de nouveau éclaté et a profité d’un avantage qui ne serait plus libéré grâce à sa solidité dans les échanges et aux échecs continus des douze victoires de Roland Garros, dont le visage dénotait qu’il ne s’amusait pas.

Cependant, fidèle à son personnage, il a saisi la piste et a fini par trouver sa chance dans le huitième match, malgré la résistance de Goffin. Cela a supporté l’amélioration du manacorí et a atteint la «mort subite», où il est revenu pour être plus solide pour donner vie à la sienne.

Baptiste ne manque pas

Rocourt a laissé le triomphe initial de Roberto Bautista 6-1, 6-4 contre Kimmer Coppejans. L’Espagnol, qui reste ferme dans ce tournoi où il avance ses matchs avec suffisamment de solvabilité, n’a pas donné trop d’options à son adversaire, bien qu’il ait beaucoup souffert au deuxième trimestre, où il a dû lever une ‘pause’ de désavantage pour sceller la victoire. par la voie rapide.

Le plus simple était le premier où Baptist était très fort avec le service, avec lequel il n’a accordé que quatre points, un seul jouant avec le premier. Coppejans n’a pas trouvé la formule dans le reste et n’a pas répondu fermement au service, surtout quand il a dû jouer avec des secondes.

Ainsi, après le premier 1-1, le joueur de tennis espagnol a pris cinq matchs de suite pour terminer rapidement le premier set, ce qui n’avait rien à voir avec le second. Le Castellón a perdu deux balles cassées lors du premier match et son adversaire n’a pas perdu ses premières chances pour le reste de se briser et d’obtenir 3-0.

Le baptiste n’est pas devenu nerveux et a réussi à équilibrer rapidement avant d’entrer dans la ligne décisive où il est revenu pour tirer l’expérience, en particulier dans le long huitième match où Coppejans a eu deux balles de «pause». Il n’en a pas profité et les dix du monde ont «volé» le line-up, suivi d’une condamnation plus tard.

.