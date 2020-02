Retrait d’Albot à Rotterdam et 15 510 € que personne ne voulait

Une enveloppe avec 15510 euros était ce matin perché sur une table dans le tournoi de Rotterdam, désireux qu’un joueur de tennis le traverse. Le plus drôle, c’est que personne n’était là pour l’attraper. C’est ce qui s’est passé dans le tournoi néerlandais après Radu Albot Il descendra à la dernière minute en raison d’un problème d’épaule et que personne ne sera là pour occuper la place laissée libre par le Moldave.

C’est quelque chose qui n’est généralement pas considéré comme des joueurs qui perdent en qualy, restent généralement quelques jours de plus dans le tournoi jusqu’à ce que les premiers tours soient joués complètement, en attendant qu’un joueur de tennis se retire à la dernière minute. Chaque matin, une demi-heure avant le début de la journée, ils doivent venir sur les lieux et signer la feuille Lucky Losers, en attendant leur chance. Le destin a voulu que le match entre Sinner et Albot soit programmé mercredi et que les joueurs qui avaient déjà perdu dans le tournoi aient quitté Rotterdam hier pour se rendre ailleurs, pensant que personne ne s’en tirerait aujourd’hui.

Il est assez curieux que personne n’ait remarqué que Radu Albot avait eu trois retraites consécutives avant de jouer à Rotterdam. Le Moldave, qui a disputé la Coupe ATP, perdant ses trois matchs, s’est retiré du tournoi d’Auckland, de l’Open d’Australie et de Montpellier. Tout cela, quelques heures seulement avant le début de votre partie. Personne n’a fait ses devoirs et vérifié l’ordre du match et a vu qu’Albot avait beaucoup de bulletins de vote à descendre à la dernière minute, comme cela a été le cas. Même les quatre jokers hollandais du précédent n’étaient pas déjà à Rotterdam pour signer.

Le directeur du tournoi, Richard Krajicek, a avoué à la presse néerlandaise qu’il avait appelé les quatre ce matin, à la recherche d’un des garçons pour arriver à l’heure mais qu’aucun ne pouvait arriver avant 10h30 du matin, ce qui Il a laissé l’enveloppe de 15510 euros absolument orpheline et c’est que dans des conditions normales, Albot aurait pu recevoir cette dotation mais les règles empêchent un joueur qui n’a pas joué depuis plus de 30 jours, de récupérer l’argent après un retrait.

Comme le comprennent les règles de l’ATP, il a remporté le prix en argent à Auckland (4 884 euros) et la moitié du premier tour en Australie (45 000 $, car les Grands Chelems sont régis par des règles autres que les tournois ATP) . Vous devrez participer à un match avant de pouvoir recevoir à nouveau l’argent du prix après un retrait, bien qu’il soit limité à seulement deux tournois par an.

De cette façon, personne n’a pu réclamer 15 510 euros ou la possibilité de combattre Sinner pour gagner le match et doubler ce montant, ainsi qu’une bonne somme de points pour le classement.

