Réunion d’urgence pour décider du sort de Wimbledon 2020

Avec l’un des quatre piliers du tennis, Roland Garros a été reporté au mois de septembre et les Jeux olympiques de Tokyo ont été reportés à l’année 2021, le grand événement intermédiaire du tennis Wimbledon 2020 n’a pas encore déclaré sa déclaration concernant leur calendrier cette année.

L’AELTC, All England Lawn Tennis & Croquet Club procède à «une évaluation détaillée de tous les scénarios» pour Wimbledon 2020. Il s’agit du «report ou annulation» de l’événement au milieu d’une pandémie de coronavirus.

Le gouvernement britannique et les autorités de santé publique surveillent la situation pour les championnats 2020 avec l’AELTC. Avec la situation de l’impact de COVID-19 qui empire de jour en jour, AELTC a décidé de planifier une réunion d’urgence avec les autres organismes de tennis.

Plans de Wimbledon 2020

La semaine prochaine, le conseil principal discutera de «l’occurrence ou du calendrier de Wimbledon 2020» avec LTA, ATP, WTA, ITF et les autres tournois du Grand Chelem.

Wimbledon

«Le défi sans précédent présenté par la crise COVID-19 continue d’affecter notre mode de vie d’une manière que nous n’aurions pas pu imaginer, et nos pensées vont à tous ceux qui sont touchés au Royaume-Uni et dans le monde», Richard Lewis CBE, chef de l’AELTC Dit l’exécutif.

«La considération la plus importante est celle de la santé publique, et nous sommes déterminés à agir de manière responsable dans les décisions que nous prenons. Nous travaillons dur pour apporter la certitude à nos plans pour 2020 et avons convoqué une réunion d’urgence du Conseil principal de l’AELTC pour la semaine prochaine, au cours de laquelle une décision sera prise. »

Mercredi, le Royaume-Uni avait enregistré plus de 8 000 cas infectés par des coronavirus. La situation devrait s’aggraver dans quelques jours. Compte tenu de la santé des joueurs, des officiels, du personnel et des milliers de spectateurs, juillet 2020 pourrait être le moment idéal pour accueillir le prestigieux tournoi de tennis.

Tennis

Actuellement sur les sites de l’AELTC au All England Club, le Wimbledon Park Golf Club et le Raynes Park ont ​​été fermés. Les opérations se déroulent au minimum. Depuis l’entretien de l’herbe et la sécurité des sites sont de la plus haute importance.