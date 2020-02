Revue de corde Head Velocity MLT 1,30 mm

L’une des cordes de tennis les plus économiques du marché est la Head Velocity MLT, une corde multifilament confortable conçue pour offrir un mélange solide de puissance et de toucher grâce à sa construction de 1000 filaments ultra-flexibles.

Cette construction flexible signifie que le Velocity MLT offre une sensation de respect des bras avec de faibles vibrations et un choc minimal sur les coups décentrés. Parallèlement à cela, Head ajoute un revêtement à faible friction pour augmenter la durabilité et donner aux joueurs un meilleur potentiel de rotation.

Le Velocity MLT est-il donc un bon choix pour les joueurs de clubs et de tournois de week-end qui veulent en avoir pour leur argent? Jetons un coup d’oeil dans ce playtest.

Spécifications de la vitesse de la tête MLT



Dans une famille de cordes multifilaments qui, sur la base du processus de construction et de fabrication, fournissent déjà beaucoup de puissance, le VELOCITY MLT est l'enfant de l'affiche de puissance. Son noyau multifilament est entouré de filaments plus épais, ce qui améliore l'efficacité énergétique et fournit, bien, de la puissance. Dans le même temps, le revêtement à faible friction garantit que les cordes se réalignent après chaque tir pour un potentiel de rotation élevé. Offrant une sensation vivante, le VELOCITY MLT est un excellent générateur d'énergie durable pour les joueurs de tournoi ou de club.

Noyau multifilament en nylon (1000x) avec une enveloppe extérieure de 30 filaments de nylon supplémentaires liés avec de la résine de polyuréthane.

Jauge testée: 1,30 mm / 16 G

Rigidité: 153 lbf / in ou 2,74 kgf / mm. Ceci est considéré comme «doux».

Configuration de la raquette pour les tests

Après mûre réflexion, j’ai fait accrocher Velocity sur un Head YouTek Graphene Speed ​​S, qui est un cadre léger moyen (285 g non cordé), avec un faisceau inhabituellement fin pour son poids (22 mm constant), légèrement lourd et non trop rigide.

Ce n’est pas du tout un cadre «puissant», donc je voulais voir si je pouvais obtenir un peu de jus d’un multifilament en nylon élastique sur un cadre orienté contrôle, ce que je n’essaie pas souvent, après m’être habitué au sensation directe de configurations plus rigides. Je l’avais suspendu à 25 kgf (soit environ 55 lbf en unités britanniques), ce qui est à peu près au milieu de la plage de tension généralement recommandée dans la plupart des cadres et adéquat pour à peu près n’importe quel nylon.

À quoi ressemble Head Velocity MLT



La première chose que j’ai remarquée, c’est à quel point la surface de la corde est lisse pour un multifilament. Il y a tellement de revêtement que l’enveloppe extérieure de filaments est à peine visible comme si quelqu’un avait trempé une corde dans un baril de goudron fondu (l’échantillon testé était noir).

Il ressemble presque à du polyester à filament unique texturé. Les cordes glissent très facilement les unes contre les autres, ce qui indique que le spin pourrait être meilleur qu’avec d’autres cordes en nylon. Le déplacement manuel des cordes est généralement la première chose que je fais sur un travail de cordes lorsque je ne connais pas les matériaux au préalable. C’est un peu comme sentir un nouveau plat avant le test inévitable du goût.

Comment Head Velocity MLT 16 se sent et joue



Sans surprise pour un multifilament en nylon, la première impression est le confort que dans ce cas, je décrirais comme étant du “type” pâteux (si un tel concept de type de confort existe même).

Cela contraste fortement avec, par exemple, le populaire Tecnifibre X-One Biphase. Ce dernier, bien que tout aussi confortable, produit un impact beaucoup plus «sec» et exubérant… pour le double du prix. Je mentionnerai cette chaîne plusieurs fois parce que c’est un point de référence bien connu.

Peu importe à quel point il est mal décentré, il y a très peu, voire pas du tout, de choc transmis au bras, alors n’hésitez pas à vous éloigner.

En remarque, cette évaluation serait plus significative si j’avais enfilé la Vécolité dans un cadre plus intolérant, mais des choix doivent être faits. Cependant, les deux jeux de cordes précédents sur ce cadre étaient en polyester, ce qui était nettement plus inconfortable, nous pouvons donc dire avec confiance que la raquette ne jouait pas beaucoup pour le confort.

Cette propriété de résistance aux chocs a également ses inconvénients car le niveau de vibration très faible amortit le retour à un point où il peut être assez éloigné pour ceux qui sont plus habitués aux configurations plus nettes (cadre + cordes). Par conséquent, ce n’est pas une affaire immédiate pour régler correctement les traits.

Il m’a fallu 10 à 15 bonnes minutes pour trouver un groove, car au début, même mettre la balle en jeu à partir d’un rebond au sol était un peu étrange («hé, est-ce que j’ai frappé la balle ou non?») C’est une chaîne discrète , pour ainsi dire, à la fois sur le toucher et le son qu’il produit ou, plutôt, ne le fait pas.

En ce qui concerne le retour de puissance, généralement, les multifilaments en nylon ont tendance à être très élastiques et, surtout lorsqu’ils vieillissent et perdent de la tension, ils rendent le contrôle de la balle un peu difficile en raison de l’effet «trampoline».

C’est plus ou moins le genre de loterie que vous obtenez avec une raquette pré-tendue. En d’autres termes: si vous frappez fort, vous obtiendrez peut-être plus que prévu. Ceci est utile pour les débutants mais peut être une gêne pour les joueurs plus forts qui peuvent se retrouver à contracter leurs coups au lieu de se balancer librement.

J’ai trouvé que c’était ne pas le cas de Head Velocity. Le retour de puissance est assez faible pour un multifilament en nylon, et c’était un peu surprenant que les balles atterrissent à l’intérieur de la ligne de base même si je semblais avoir trop cherché.

Lorsque cela se produit, vous commencez à devenir plus confiant et à desserrer les traits, ce qui ne peut être qu’une bonne chose. Les résultats sur les coups de fond ne sont pas fondamentalement différents de ce que vous obtenez avec le polyester, mais sans le feedback brut et parfois brutal sur les coups plus durs, et certainement plus fiables sur les coups plus doux.

Ce qui a sans aucun doute aidé ici était la capacité de spin, qui est très décente pour cette classe de cordes. Cela semble être, à mon avis, à cause du revêtement très glissant qui permet aux cordes de glisser et de s’enclencher comme un fil de polyester.

C’est pendant que le revêtement dure, bien sûr; pendant ce temps, le mouvement des cordes est presque comparable à celui du polyester. Ce n’est qu’après la deuxième heure que certaines des cordes principales se sont un peu déplacées, mais rien ne vaut la peine de s’inquiéter, à l’exception des plus difficiles.

À la troisième heure, le revêtement a commencé à s’user un peu et j’ai vu le premier aperçu de l’effilochage. La réponse a également semblé devenir un peu plus nette avec le temps, mais le confort était intact et il n’y avait aucun signe de perte de tension non plus.

J’ai également laissé mon fils le tester pendant un certain temps; après tout, c’était le cadre qu’il utilisait quand il a commencé à prendre des leçons, et il a apprécié le confort, le contrôle et la rotation facile. Comme moi, il frappait également moins de balles depuis longtemps mais se plaignait qu’il n’y avait pas beaucoup de puissance libre. Je pense qu’il devrait apprécier cela au lieu de se plaindre parce qu’il est un canon lâche.

Au service, l’expérience était très similaire aux coups de fond mais un peu plus exigeante: je me suis retrouvé à devoir balancer plus vite, plus lâche et laisser aller la raquette pour obtenir une bonne vitesse de balle et des points libres avec. Un peu trop d’adhérence ou un peu d’hésitation et les services étaient facilement attaquables.

Donc, assurez-vous que vous y mettez suffisamment de spin, et tout devrait bien se passer. Il n’est pas très différent du polyester à cet égard, juste un peu plus vivant, plus confortable et tolérant. Comparé à un autre nylon, X-One Biphase donne beaucoup plus sur les services plats mais produit un bruit de grattage laid, tandis que Velocity offre une expérience beaucoup plus fluide.

Les frais généraux présentaient un défi de puissance similaire, mais comme le ballon arrive à une vitesse plus élevée, un swing rapide se réjouira – enfin! – donne un coup net et un pop assez fort. Je me souviens avoir pensé «Ah! Un coup enfin! “

Les volées étaient également très faciles, et cela est principalement dû à la tolérance de la chaîne. Étant un tir réflexe, les coups décentrés sont naturellement plus fréquents, et c’est là que ça vaut la peine d’avoir une corde plus douce. Bien sûr, le contrôle directionnel n’est pas entièrement à égalité avec le tir précis, sec et net du polyester, mais manquer le point idéal ne fera pas beaucoup de mal, et vous n’aurez pas besoin de tant d’efforts sur un coup de poing ou une volée à ranger . Très important, la réponse de puissance inférieure aide également ici, si vous avez tendance à en faire trop avec les volées.

À qui s’adresse cette chaîne



Je ne suis pas sûr de le recommander à un débutant absolu, en raison du faible retour de puissance et du manque de feedback et de pop.

Je pense que c’est plus pour quelqu’un qui ne fait que devenir plus fort, n’a pas peur de frapper fort et est une personne sensée qui ne sautera pas sur le wagon en polyester simplement parce qu’il est à la mode.

D’autre part, les intermédiaires qui souhaitent s’éloigner pendant un certain temps des propriétés exigeantes du polyester apprécieront probablement Velocity.

Quant à la façon de coupler cette chaîne avec un cadre, je garderais la tension autour de 25 kgf (55 lbf) sur des cadres légèrement rigides et légers (<300 g).

Je n’enchaînerais pas un cadre léger et doux avec lui, sinon le manque de pop peut diminuer le retour de puissance à des niveaux frustrants, mais j’extrapole ici.

À l’autre extrême, les joueurs plus forts agitant des cadres plus lourds pourraient essayer d’augmenter un peu la tension (1-2 kgf maximum) pour obtenir un peu plus de netteté.

Cependant, comme les cadres lourds gèrent mieux les cordes rigides de toute façon, il peut ne pas y avoir beaucoup d’avantages par rapport à un polyester, donc, à moins que vous ne vouliez faire aucune concession dans le confort, la portée de cette chaîne devient probablement de plus en plus limitée au fur et à mesure. dans le niveau de jeu.

Dernières pensées



Head Velocity est un multifilament en nylon assez inhabituel. Il offre un meilleur contrôle, snapback et spin que la plupart des nylons mais avec un niveau de confort similaire et une sensation biaisée vers le côté coupé.

Il est également très tolérant sur les mauvais coups. Effectivement, il n’a pas le retour de puissance des multifilaments plus vivants et la croustillance / fermeté brute de la plupart des polyesters, mais vous donne tout le confort du premier et une grande partie du contrôle de ce dernier, couvrant ainsi un large éventail de styles de jeu.

Cela ne provoquera pas d’exclamations sur le terrain, et ce n’est pas une ficelle pour les jours où vous prenez un couteau avec vos dents et sortez tout. Cela ressemble plus à un ami silencieux qui se comportera de manière très compétente dans presque tous les plans. Ce fut un test fascinant et instructif.

J’ai aimé:

Le confort, la tolérance et le faible retour de puissance pour aider au contrôle

Essorage facile pour une corde en nylon

Manque de mouvement des cordes

Durabilité

Je n’aimais pas tellement:

Le faible retour de puissance (oui, c’est aussi dans les «likes»!) Qui rend les gagnants un peu plus difficiles

Un peu de déconnexion et de silence estiment que certains pourraient ne pas aimer

Avez-vous essayé Head Velocity MLT? Vous avez des questions à ce sujet? Faites-moi savoir dans les commentaires.

Puissance – 6

Contrôle – 8

Confort – 9

Touch / Feedback – 6

Essorage – 7

Mouvement des cordes (manque de) – 8

Durabilité – 8

7.4

Compétent sur presque tous les plans

Head Velocity est un multifilament en nylon assez inhabituel. Il offre un meilleur contrôle, un retour en arrière et une rotation que la plupart des nylons, mais avec un niveau de confort similaire et se sent clairement biaisé vers le côté coupé. Il est également très tolérant aux mauvais coups.

Note de l’utilisateur:

