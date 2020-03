Le retour sera ardu, mais il semble sur la bonne voie. Le gaditano Ricardo Ojeda (27, n ° 483) a eu un double travail ce dimanche à M15 Vale do Lobo (Portugal, H). Il a d’abord terminé sa demi-finale reportée par la pluie et, cet après-midi, il a conquis le titre après avoir battu Riccardo Bonadio en finale par 1-6, 6-3 et 6-4 en 1 heure et 51 minutes de jeu. C’est le 15e titre de la catégorie pour Ojeda, qui tentera de continuer à améliorer ses positions dans les semaines à venir.

.